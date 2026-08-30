«В стене — трещина»: В Новосибирске легковушка на скорости протаранила жилой дом
В Новосибирске автомобиль Toyota Camry на высокой скорости покинул проезжую часть и столкнулся с жилым зданием. Информацию об этом опубликовала служба аварийно-спасательных работ.
Удар оставил значительную вмятину на стене дома, а по первому этажу пошла трещина. Сама машина после столкновения перевернулась.
В салоне находились два человека: мужчина 1981 года рождения и женщина примерно 40 лет. Спасатели отметили, что оба пострадавших на момент аварии были в состоянии алкогольного опьянения.
Одного из них зажало деформированными элементами кузова, поэтому специалистам пришлось применять гидравлический инструмент для деблокировки. После этого специалисты передали пострадавших медикам скорой помощи. Кроме того, на месте происшествия сотрудники провели первичные противопожарные мероприятия.
Читайте также: