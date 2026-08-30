«В стене — трещина»: В Новосибирске легковушка на скорости протаранила жилой дом

30 августа 2026, 15:00

В Новосибирске автомобиль с водителем и пассажиром врезался в жилой дом

Фото: Istock/jetcityimage

В Новосибирске автомобиль Toyota Camry на высокой скорости покинул проезжую часть и столкнулся с жилым зданием. Информацию об этом опубликовала служба аварийно-спасательных работ.