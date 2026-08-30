В Анапе спасатели тушат природный пожар на площади 10 гектаров
В Анапе спасатели продолжают борьбу с природным пожаром в плавневой зоне в районе Чембурки. Об этом сообщает мэр города Светлана Маслова в мессенджере «MAX».
Огонь охватил территорию площадью около 10 гектаров. В ликвидации возгорания задействовали 17 спасателей и четыре единицы техники. В настоящий момент группировку сил наращивают — к месту пожара стягивают дополнительные ресурсы.
В связи с близостью огня к дорожной инфраструктуре власти временно перекрыли движение по федеральной трассе. Ограничения действуют на отрезке от дорожного кольца в Чембурке до развязки неподалёку от станицы Анапской. Такие меры предприняли для обеспечения безопасности водителей и местных жителей. Ситуацию контролируют оперативные службы.
До этого сообщалось о сильном возгорании в Ростовской области. Там лесной пожар охватил более 170 гектаров.
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