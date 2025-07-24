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В столичный суд поступило второе уголовное дело в отношении Татьяны Лазаревой*

Татьяна Лазарева* (фото: Instagram** @lazarevatut)

В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении ранее заочно осуждённой телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что в отношении покинувшей Россию Лазаревой* возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

Телеведущая заочно арестована, ей предъявлено обвинение. Она находится в международном розыске.

Это уже второе возбуждённое в отношении Лазаревой* уголовное дело. Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил её к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в пропаганде терроризма. Свою вину она не признала.

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Анастасия Чинкова

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