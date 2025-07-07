Покинувшая Россию Татьяна Лазарева* заявила о небогатой жизни за рубежом: «Мы перебежчики внезапные»

Татьяна Лазарева* заявила, что эмигранты небогато живут за рубежом
Татьяна Лазарева* (фото: Instagram** @lazarevatut)

Покинувшая Россию телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что эмигранты небогато живут за рубежом. Об этом она рассказала в прямом эфире, доступном на YouTube.



Проживающая в Испании телезвезда заявила, что все уехавшие россияне живут сейчас небогато, поскольку они «перебежчики, переездчики внезапные».

Лишних денег у эмигрантов нет, добавила Лазарева, оставив впрочем в тайне своё финансовое положение.

В конце июня Лазарева* поностальгировала по временам, когда она вела семейное шоу «Это мой ребенок?!» на российском телевидении. Ведущая призналась, что до сих пор жалеет о закрытии передачи.

Читайте также:

**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0