Покинувшая Россию Татьяна Лазарева* заявила о небогатой жизни за рубежом: «Мы перебежчики внезапные»

07 июля 2025, 13:23

Татьяна Лазарева* заявила, что эмигранты небогато живут за рубежом

Татьяна Лазарева* (фото: Instagram** @lazarevatut)

Покинувшая Россию телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что эмигранты небогато живут за рубежом. Об этом она рассказала в прямом эфире, доступном на YouTube.