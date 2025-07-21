21 июля 2025, 16:24

Татьяна Лазарева** (Фото: Instagram*@ lazarevatut)

Ранее известная телеведущая и актриса, а ныне тихо спивающаяся в Европе экстремистка и террористка Татьяна Лазарева** 21 июля отмечает свой 59-й день рождения. В материале «Радио 1» вспоминаем, как артистка попала на отечественную сцену и ТВ и как сейчас живет в Италии.





Содержание Троечница со скандальным характером Путь на сцену, КВН и переезд в Москву Прорыв на ТВ Мысли о политике



Троечница со скандальным характером

Татьяна Лазарева** (Фото: Instagram*@ lazarevatut)



«И у меня хватило глупости сказать не помню уж какому институтскому руководителю — декану или даже самому ректору: "Слушайте, давайте скорее эту бумажку, а то меня просят в обкоме. Все равно придется подписать — на вас надавят, и деваться вам будет некуда". Тут начался страшный скандал. Обвинения в мой адрес все увеличивались в объеме и в конце концов свелись к гневному резюме: как такая, как я, может в будущем стать учительницей в Советском Союзе?!», — цитирует юмористку издание 24smi.

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Путь на сцену, КВН и переезд в Москву

Татьяна Лазарева** (Фото: Instagram*@ lazarevatut)



Прорыв на ТВ

Татьяна Лазарева** (Фото: Instagram*@ lazarevatut)



Мысли о политике