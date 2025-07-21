Как троечница Татьяна Лазарева** стала звездой ТВ, а затем — экстремистом и врагом России
Ранее известная телеведущая и актриса, а ныне тихо спивающаяся в Европе экстремистка и террористка Татьяна Лазарева** 21 июля отмечает свой 59-й день рождения. В материале «Радио 1» вспоминаем, как артистка попала на отечественную сцену и ТВ и как сейчас живет в Италии.
Троечница со скандальным характером
Татьяна Лазарева** появилась на свет 21 июля 1966 года в Новосибирске. Её родители были педагогами. Отец, Юрий Станиславович Лазарев, преподавал историю в физико-математической школе при Новосибирском государственном университете. Несмотря на то, что в 16 лет он потерял зрение, он продолжал вести активную жизнь и пользовался уважением коллег. Мать Татьяны**, Валерия Алексеевна Лазарева, была учительницей литературы. Она работала с одарёнными детьми из интерната.
Несмотря на стремление к знаниям в семье, Татьяна** учиться не любила, предпочитая показывать себя с творческой стороны: пела, играла на пианино и пыталась осваивать другие музыкальные инструменты. В 8-м классе Лазарева** присоединилась к ансамблю политической песни «Амиго» и стала единственной несовершеннолетней в коллективе. Группа гастролировала по СССР, исполняя песни с социальным подтекстом.
Родители мечтали, чтобы дочь стала педагогом, но Татьяна** сопротивлялась этому пути, да и знания, полученные в школе, едва ли оценивались на троечку. После школы Лазарева** попыталась поступить на вокальное отделение в Москве, но провалила экзамены. После этого артистка пробовала поступать в музыкальные заведения родного города, но и там ее талант не оценили. В итоге ей пришлось прислушаться к совету родителей и подать документы в пединститут на факультет французского языка, куда почти не было конкурса и брали всех желающих.
Без особого энтузиазма к своей профессии Лазарева** провела два года обучения, продолжая заниматься вокалом. Однажды «Амиго» пригласили на гастроли за рубеж, но для выезда требовалась характеристика из учебного заведения. Решительная сибирячка отправилась в деканат и потребовала выдать ей справку, угрожая в противном случае «надавить» на руководство.
«И у меня хватило глупости сказать не помню уж какому институтскому руководителю — декану или даже самому ректору: "Слушайте, давайте скорее эту бумажку, а то меня просят в обкоме. Все равно придется подписать — на вас надавят, и деваться вам будет некуда". Тут начался страшный скандал. Обвинения в мой адрес все увеличивались в объеме и в конце концов свелись к гневному резюме: как такая, как я, может в будущем стать учительницей в Советском Союзе?!», — цитирует юмористку издание 24smi.
В итоге Лазареву** вынудили забрать документы.
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Путь на сцену, КВН и переезд в Москву
Позже Лазарева** поступила на заочное отделение дирижёрского факультета в Кемеровский институт культуры, но и здесь не доучилась, бросив вуз на 5-м курсе. Параллельно с учёбой Татьяна** устроилась работать лаборантом в Новосибирский госуниверситет, где участвовала в студенческих капустниках. Её пародия на Лайму Вайкуле впечатлила организаторов КВН, и в 1991 году она вошла в команду института.
С университетским коллективом дважды Лазарева** дважды становилась чемпионом Высшей лиги КВН в 1991 и 1993 годах. Её харизму и рост (180 см) отмечали даже соперники, а зрители прозвали её «Мисс КВН».
В 1994 году Татьяна** получила приглашение в Москву от продюсера Александра Акопова для работы в программе «Раз в неделю». Так началась её телевизионная карьера.
Прорыв на ТВ
В 1996 году Лазарева** стала частью юмористического шоу «О.С.П.-студия», а через год — звездой ситкома «33 квадратных метра», где играла мать семейства Звездунову. Её умение преподнести себя и скандальный характер быстро сделали её одной из самых востребованных ведущих. Уже в 2000-х она вела шоу «Хорошие шутки» и «Две звезды» на СТС, получив две премии «ТЭФИ».
Татьяна Лазарева** не стеснялась проявлять себя в самых разных сферах творческой деятельности, тем более став известной и имея неплохие заработки, это стало делать намного легче. Так, сибирская звезда оставила свой след в кинематографе, сыграв главную роль в чёрной комедии «Европа-Азия» (2009), участвовала в фантастической ленте «Звёздный ворс» (2011) и озвучивала персонажа в драме «Коллектор» (2016) с Константином Хабенским.
Не забыла Лазарева** и про давние мечты о музыкальной карьере. В 2011 году Лазарева** выпустила альбом «Хорошие песни» совместно с группой «Хоронько-оркестр», а также записала несколько авторских композиций и каверов, включая ставшие популярными «Лежало сало» и «Мужчина некрасивым не бывает».
Мысли о политике
Прошутив и пропев большую часть жизни, аналогично крыловской стрекозе, Лазарева** вдруг возомнила себя политическим экспертом. С начала 2010-х годов она начала активно участвовать в политической жизни, поддерживая оппозиционные движения и выступая за гражданские права. Её деятельность включала поддержку Алексея Навального**, защиту ЛГБТ-сообщества*** и критику государственной политики, что привело к конфликту с властями и потере работы на федеральном телевидении.
После начала СВО Лазарева** в числе первых начала критиковать Россию и уехала в Европу, обосновавшись в Марбелье (Испания), где у неё уже была заранее куплена недвижимость. При этом сибирячка неустанно высказывала мерзкие комментарии по поводу СВО, жителей и правительства России, за что в июле 2022 года Минюст РФ внёс Лазареву** в соответствующий реестр, а позже Росфинмониторинг добавил её в список «террористов и экстремистов». В мае 2024 года против неё возбудили дело по статье 205.2 УК РФ, а в декабре 2024 года суд заочно приговорил её к 6,5 годам колонии.