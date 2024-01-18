В петербургском аэропорту Пулково был введён план «Ковёр» из-за беспилотника ВСУ

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Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил ограничения в своей работе. На его территории был задействован план «Ковёр», применяемый в случае воздушной опасности.
Ранее в российском министерстве обороны сообщили о перехвате и уничтожении дежурными средствами ПВО дрона над землями региона. Московские аэропорты уже неоднократно вводили ограничения в работе из-за украинских беспилотников. Теперь план «Ковёр» был задействован и на территории воздушного узла Северной столицы.
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Александр Бойцов