На Курилах медведь напал на людей — есть пострадавшие

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Двое мужчин пострадали в результате нападения медведя на курильском Итурупе, их госпитализировали, пишет РИА Новости, ссылаясь на лесное и охотничье хозяйство Сахалинской области.
«Бурый медведь во вторник напал на Итурупе на двух человек. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель. Они шли по туристическому маршруту на Белые скалы — природной достопримечательности острова. В настоящее время мужчины находятся в Курильской ЦРБ», — пояснила журналистам собеседница.Она добавила, что медведя сейчас ищут для отстрела.
Ранее сообщалось, что в Северной столице школьник напал на алкомаркет с ножом. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
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