Бойца СВО избили на глазах у его пятерых детей в Новосибирской области

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Бойца спецоперации жестоко избили на глазах у его пятерых детей в поселке Сузун Новосибирской области. Об этом говорится в паблик «Союз Отцов и Семей Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно сообщению, бывшая супруга участника СВО уехала отдыхать в бар, а детей оставила одних дома. Отец узнал об этом и сразу приехал к ним. Позже женщина вернулась домой в компании нескольких собутыльников, с которыми у мужчины разгорелся конфликт. В итоге несколько человек избили военного на глазах у его детей. Ему пришлось накладывать на лицо швы.
Утверждается, что дом, в котором живет бывшая супруга бойцы СВО вместе с их общими детьми, был приобретен на деньги пострадавшего, которые он получил за ранение в зоне спецоперации. Кроме того, родственники мужчины утверждают, что его бывшая жена – дочь одного из глав поселка Сузун.
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