В столичном МФЦ Росгвардия задержала мужчину с поддельными документами — видео

Видео: пресс-служба Росгвардии
Сотрудники Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на северо-востоке столицы. Он пытался переоформить не принадлежащую ему недвижимость, используя поддельный паспорт.
О случившемся рассказали в пресс-службе силового ведомства. Росгвардейцы патрулировали район, когда получили сигнал «тревога» от одного из охраняемых государственных учреждений «Мои документы» на Сходненской улице. Правоохранители незамедлительно прибыли по указанному адресу. Там один из инспекторов МФЦ рассказал им, что к нему обратился мужчина, желающий оформить сделку по передаче недвижимости. Документы, предоставленные клиентом, носили явные признаки подделки.
В ходе беседы (пока не допроса) подозреваемый с лёгким кавказским акцентом пояснил, что на улице к нему и его приятелю обратился неизвестный. Они должны были пойти в центр предоставления госуслуг и провести сделку по переоформлению права собственности на жильё. Сам мужчина должен был изображать владельца недвижимости, а его товарищ — того, на кого она будет переоформлена. Незнакомец снабдил исполнителей фальшивыми документами и дал им 20 тысяч рублей, пообещав ещё 150 тысяч после воплощения преступной схемы.
Злоумышленник был передан сотрудникам полиции и доставлен в отдел для дачи дальнейших показаний.
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В ходе беседы (пока не допроса) подозреваемый с лёгким кавказским акцентом пояснил, что на улице к нему и его приятелю обратился неизвестный. Они должны были пойти в центр предоставления госуслуг и провести сделку по переоформлению права собственности на жильё. Сам мужчина должен был изображать владельца недвижимости, а его товарищ — того, на кого она будет переоформлена. Незнакомец снабдил исполнителей фальшивыми документами и дал им 20 тысяч рублей, пообещав ещё 150 тысяч после воплощения преступной схемы.
Злоумышленник был передан сотрудникам полиции и доставлен в отдел для дачи дальнейших показаний.
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Александр Бойцов