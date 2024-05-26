В Уфе обнаружили труп пропавшего в марте подростка

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Следователи в Уфе обнаружили труп одного из подростков, которые пропали в конце марта, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.
30 марта двое подростков 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева и исчезли. Позже в местном лесу были обнаружены рюкзаки пропавших школьников, а в реке Белая нашли сапог одного из мальчиков.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако, до сегодняшнего дня о местонахождении подростков ничего не было известно.
Причины смерти подростка в настоящий момент устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако, до сегодняшнего дня о местонахождении подростков ничего не было известно.
«26 мая 2024 года сотрудниками экстренных служб в ходе проведения поисковых мероприятий в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения двоих подростков, пропавших 30 марта 2024 года, на берегу реки Белой в районе парка Победы в городе Уфе обнаружено тело мальчика», — сообщили в СК по региону.
Причины смерти подростка в настоящий момент устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.
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Евгения Парфентьева