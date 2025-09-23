Невестка Валерии поделилась фото зацелованного 5-месячного сына и оголила живот, показав пресс после родов

23 сентября 2025, 23:48

Лиана Шульгина показала зацелованного сына и оголила живот с прессом после родов

Лиана Шульгина с мужем Арсением (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Невестка певицы Валерии блогерша Лиана Шульгина поделилась с подписчиками, что ее с Арсением сыну Мирону исполнилось пять месяцев. Семья устроила небольшую фотосессию для детей в честь значимой даты. Также в отдельном посте молодая мама показала, как сейчас выглядит ее живот после родов.





Напомним, что Лиана Шульгина воспитывает двоих детей, дочку Селин и малыша Мирона. Она ведет блог о своей семейной жизни, часто делится с подписчиками радостями и переживаниями.



Известно, что Шульгина обожает своего мужа, хотя в августе на Арсения обвиняли в якобы скрытом избиении супруги. Вся семья, включая Лиану, их активно опровергала.



Сын Арсения и Лианы Шульгиных Мирон (Фото: Instagram* @lianashulginaa) Никакие спекуляции подписчиков и СМИ не нарушают спокойствия молодой пары, и Лиана продолжает рассказывать фанатам об опыте материнства. Так, недавно она поделилась кадрами с зацелованным Мироном, рядом с которым лежит праздничный торт и розы.



На паре снимков вместе с братом решила попозировать сестра — Селин расслабленно лежала около мальчика и улыбалась в камеру.

Селин с Мироном (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Шульгина объявила о решении создать отдельный блог, посвященный детям и их достижениям. В нем она будет делиться советами с будущими мамами и обмениваться впечатлениями с теми, у кого уже есть свои ребята.





«Чувствую, что он необходим!», — пояснила невестка Валерии.

Лиана Шульгина (Фото: кадр видео Telegram @lianashulginaa)



«Это что, блудный пресс объявился?», — пошутила она, показывая форму живота.