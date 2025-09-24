«Скоро узнаете»: Мизулина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце

24 сентября 2025, 00:19

Екатерина Мизулина вышла на публику с кольцом на безымянном пальце

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетила премьеру фильма «Август» в Москве в компании с певцом SHAMAN, а на безымянном пальце у нее красовалось кольцо. Об этом пишет издание Super.





Украшение привлекло внимание поклонников и артистов. На красной дорожке VK Fest шоумен Прохор Шаляпин поинтересовался у спутника Мизулиной и возможном браке, на что певец ответил загадочно, но многообещающе.





«На самом деле мы об этом думаем, но мы только на старте отношений, прошло всего семь месяцев. Думаю, вы все скоро узнаете», — сказал SHAMAN.