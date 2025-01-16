В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

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В Киеве сообщают о сильной взрыве на фоне воздушной тревоги, объявленной в городе. Об этом рассказали в местном информационном агентстве «Укринформ».
«В Киеве слышен взрыв», — пишут в telegram-канале.
О подробностях происшествия пока не сообщается. По информации РИА Новости, на данный момент в Киеве объявлена воздушная тревога. Опасность ввели в 23:34 по московскому времени. Также воздушная тревога была объявлена в Киевской области в 21:15.
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