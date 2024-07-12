На пожаре в пятиэтажке в Химках пострадал человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО
Пожар произошёл в пятиэтажном панельном жилом доме №52 на Юбилейном проспекте в Химках, огонь вспыхнул вечером в четверг, 11 июля, есть пострадавший, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Сигнал о пожаре дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях приняла в 22:19. В тушении участвовали одиннадцать человек, было задействовано три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Ликвидировать возгорание удалось менее чем за час — в 23:17 пожар был потушен. В ходе происшествия пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что в Подольске на улице Веллинга произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома. Местная жительница рассказала, что перед возгоранием был слышен взрыв. Огонь распространился почти на всю крышу здания.
Читайте также:
В Талдоме задержали наркокурьера с мефедроном
Минздрав: врачи делают все возможное для спасения пострадавших в Шебекино
Обвинение запросило исправительные работы по делу о неосторожном убийстве Бабаевой
Лев Каштанов