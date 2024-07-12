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На пожаре в пятиэтажке в Химках пострадал человек

12 июля 2024, 09:21
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

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Пожар произошёл в пятиэтажном панельном жилом доме №52 на Юбилейном проспекте в Химках, огонь вспыхнул вечером в четверг, 11 июля, есть пострадавший, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Сигнал о пожаре дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях приняла в 22:19. В тушении участвовали одиннадцать человек, было задействовано три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Ликвидировать возгорание удалось менее чем за час — в 23:17 пожар был потушен. В ходе происшествия пострадал один человек.



Ранее сообщалось, что в Подольске на улице Веллинга произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома. Местная жительница рассказала, что перед возгоранием был слышен взрыв. Огонь распространился почти на всю крышу здания.

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#пожар
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#мчс
В Ступине потушили лесной пожар, власти ищут поджигателя
12 июля 2024, 09:44

Пожар возник на территории Ступинского участкового лесничества — в четырёх километрах от посёлка Белопесоцкий, площадь возгорания составила 0, 23 гектара, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание было обнаружено при помощи системы видеомониторинга. На место немедленно направили одиннадцать человек из лесопожарных формирований, в тушении также было задействовано пять единиц техники. На ликвидацию пожара ушло почти четыре часа», — говорится в сообщении.
Пожар был низовым и возник из-за действий человека. Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновного.

В ведомстве напомнили, что за поджог, который стал причиной лесного пожара, физлицо ждёт штраф в размере до 60 тысяч рублей, штраф для должностных лиц составляет до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджигателям грозит до десяти лет лишения свободы.

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У москвича разорвалось легкое после употребления веселящего газа
12 июля 2024, 09:42

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Житель Москвы умер от разрыва легкого после того, как употребил веселящий газ из баллона, пишет Shot.
Тело молодого человека обнаружила его сожительница.

По информации портала, девушка вернулась с работы домой и увидела мужчину лежащим на полу без признаков жизни. Рядом с телом стоял гелиевый баллон. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от разрыва легкого.

Собеседница портала позже рассказала, что гелиевый баллон был куплен для надувания шариков и каких-либо намерений покончить жизнь самоубийством ее избранник не озвучивал.

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В Талдоме задержали наркокурьера с мефедроном
12 июля 2024, 09:04

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Мужчину, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали полицейские рядом с деревней Семенки Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«У мужчины нашли два полимерных свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что порошок является производным наркотика N-метилэфедрона общим весов около двух килограммов», — говорится в сообщении.
Задержанный оказался ранее судимым 29-летним приезжим из Тверской области. Он рассказал, что забрал наркотики из тайника-закладки по координатам, которые передал ему куратор. В дальнейшем он должен был расфасовать мефедрон на дозы и сбывать в Московской и Тверской областях.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ».

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#криминал
#полиция
#мвд московской области
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«На площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек»: ВСУ сбросили бомбы на детей
12 июля 2024, 05:21

Фото: губернатор Вячеслав Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области с дрована. В результате сброса взрывного устройства во дворе одного из домов пострадали пятеро детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как отреагировала российская общественность и какие меры планирует принять государство, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ атаковали с дрона двор многоэтажки в Шебекино


Вечером 11 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали многоквартирный дрон в Шебекино Белгородской области.

«В городе Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения», – заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что двое раненых были доставлены в больницу сотрудниками скорой помощи в тяжелом состоянии, а трое после оказания первой помощи врачами Шебенкинской ЦРБ были доставлены в областную поликлинику.

«В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет», – написал глава области.

Захарова назвала атаку в Шебекино терактом


Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение в Шебекино терактом.

«Очередной теракт киевского режима. В Шебекино целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. Намеренный теракт против детей!», – написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат призвала к немедленному международному осуждению атаки украинских властей на мирных жителей.

Захарова назвала атаку ВСУ в Шебекино терактом
Захарова назвала атаку ВСУ в Шебекино терактом

Аппарат детского омбудсмена пообещал оказать помощь пострадавшим в Шебекино


Детский омбудсмен Мария Любова-Белова заявила о помощи пострадавшим детям в Шебекино.

«Им уже оказывается квалифицированная медицинская помощь. При необходимости обязательно подключимся», – пообещала она.

Омбудсмен уточнила, что находится на связи с уполномоченным по Белгородской области Галиной Пятых и пожелала детям скорейшего выздоровления.

ВСУ регулярно совершает атаки на Белгородскую область


Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область на границе с Украиной. 11 июля шесть человек получили ранения в результате крупной атаки беспилотникака ВСУ. В частности, в районе села Березовка БПЛА атаковал двигающийся по дороге легковой автомобиль, в результате чего пострадали водитель и пассажир.

В тот же день атаке подверглись сразу четыре населенных пункта – Муром, Вознесеновка, Ржевка и Безымено. Город Грайворон остался без света, а в результате ударов беспилотников были повреждены два автомобиля.

Позднее семь человек получили ранения во время дневного обстрела Шебекино. В ходе вечернего обстрела были повреждены 20 автомобилей и выбиты стекла в нескольких квартирах. По словам Гладкова, в коммерческом здании, где находилась техника и гараж, произошел пожар. Губернатор сообщил, что общее число жертв обстрелов центра города за день достигло 12 человек.

«Город – сплошные руины»: Жители приграничного Грайворона – об обстрелах
«Город – сплошные руины»: Жители приграничного Грайворона – об обстрелах

Накануне вечером стало известно, что ВСУ выпустили ракету «Ураган» по пятиэтажному дому в Шебекино. Вероятно, снаряд попал в несущую стену рядом с балконом. В результате инцидента погиб один человек.

Как заявил ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, власти делают все, чтобы защитить Белгородскую область от атак ВСУ, но для обеспечения безопасности региона потребуется время. Российские войска проводят наступательные операции в Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью, с целью создания санитарной зоны для защиты приграничных населенных пунктов в российских регионах.

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Минздрав: врачи делают все возможное для спасения пострадавших в Шебекино
12 июля 2024, 02:46

Фото: iStock/Standart

Врачи делают все возможное, чтобы спасти детей, пострадавших в результате удара беспилотника в Шебекино. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.
«Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей», – сообщил он.

Иконников добавил, что раненым оказывают помощь врачи-реаниматологи, травматологи, хирурги, медсестры и анестезиологи. После операции планируется консультация в федеральных медицинских центрах.

В ночь на 11 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области с помощью беспилотника, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате срабатывания взрывного устройства во дворе одного из домов пострадали пятеро детей.

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#всу
#украина
#россия
#белгородская область
#минздрав рф
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Второй фигурант дела о хищениях в Минобороны пошел на сделку со следствием
ТАСС: бизнесмен Моисеев сотрудничает со следствием по делу генерала Попова
11 июля 2024, 22:44

Фото: IStock/Motortion

Второй фигурант дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова — бизнесмен Сергей Моисеев — признал вину. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Генерала арестовали по делу о хищениях в сфере военных госзакупок. Согласно материалам следствия, были украдены средства при закупке 1,7 тысячи тонн металла для сооружения оборонительных укреплений. Ущерб Минобороны составил более 130 млн рублей.

Работавший с ним Моисеев пошел на сделку со следствием и, как утверждается, «активно сотрудничает». Суд уже отказывал фигурантам дела в замене заключения под стражу на домашний арест.

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#предприниматель
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Число ДТП с жертвами на дорогах Подмосковья за год снизилось на 4,4%
11 июля 2024, 22:22

Фото: iStock / Bilanol

На дорогах Московской области за шесть месяцев 2024 года произошло 1618 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 4,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Снизилось также число погибших – на 10,6%. Число пострадавших уменьшилось на 6,7%. Однако при этом удвоилось количество аварий с опрокидыванием автомобилей. Почти на четверть увеличились наезды на животных и на 7% – съезды с дороги», – заявил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В ведомстве призвали участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

Там напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники создают линии освещения, тротуары, обустраивают ограждения, устанавливают дорожные знаки и светофоры, оптимизируют движение.

Помимо этого, Госавтоинспекции Подмосковья проводит рейды и дежурства сотрудников администраций округов и волонтёров, направленные на соблюдение ПДД. До 28 июля проходит социальный раунд «Трезвый водитель».

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#дтп
#аварии
#автомобили
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#подмосковье
#московская область
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Грузовик «Мерседес» протаранил под Серпуховом 14 стоявших в пробке машин
11 июля 2024, 22:07

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В городском округе Серпухов произошла авария с участием 15 автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло в четверг примерно в 20:20 на 103-м километре автодороги М-2 «Крым» в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес» совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе. Пострадавших нет, автомобили получили повреждения», – уточнили в пресс-службе.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#мвд
#гаи
#госавтоинспекция
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#аварии
#автомобили
#грузовик
#подмосковье
#московская область
#серпухов
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Спецслужбы США предотвратили покушение на главу Rheinmetall
CNN: гендиректора концерна Rheinmetall планировали убить
11 июля 2024, 21:25

Фото: IStock/Dragos Condrea

Американский телеканал CNN сообщил, что в начале 2024 года американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера.
Rheinmetall является одним из крупнейших производителей оружия в Европе и принимает заказы в том числе для нужд Украины. Убийство руководителя концерна, по заявлению агентов, было бы одним из самых продуманных за всю историю покушений.

Первоначально о планируемом преступлении узнали американские спецслужбы, которые передали всю необходимую информацию коллегам в Германию, которые в свою очередь задержали преступников. Подробности не уточняются, но в издательстве уже заявили о том, что за этим могла стоять Россия. Каких-либо подтверждений этого не приводится.

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