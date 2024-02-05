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В Ступино спасатели освободили мужчину из заточения в гараже

05 февраля 2024, 13:20
Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели «Мособлпожспас» помогли мужчине, заточённому в собственном гараже. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Мужчина позвонил в 112, который застрял в собственном гараже и не смог самостоятельно открыть металическую дверь.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники пожарно-спасательной службы определили, что дверь гаража снаружи закрыта на висячий замок. При помощи специального инструмента специалисты сняли замок и спасли из гаражного плена озадаченного мужчину. В медицинской помощи хозяин гаража не нуждался», — поделился старший смены Михаил Смирнов.


Стоит отметить, что инцидент произошел в гаражном кооперативе ГСК-2/5 городского округа Ступино. Спасатели настоятельно рекомендуют всегда носить с собой заряженный телефон и в случае таких происшествий незамедлительно звонить в службу 112.

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СК: Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал свою вину и дал показания
05 февраля 2024, 12:54

Фото: iStock/BrianAJackson

Надырхан Кадирханов, задержанный по подозрению в убийстве бойца Магомеда Мутаева признался в совершении преступления и дал показания, об этом сообщили в Следственном комитете по Дагестану.
Напомним, вечером 31 января в Махачкале был застрелен 21-летний боец смешанного стиля (MMA) Магомед Мутаев. Сообщалось, что в него выстрелили не менее сем и раз. От полученных травм он скончался по пути в больницу. Подозреваемый в совершении этого преступления, 18-лений Надырхан Кадирханов, был задержан 3 февраля на территории республики.

По информации СК Дагестана, задержанный признал свою вину, а также подробно рассказал о том, как застрелил спортсмена и куда спрятал пистолет.

Ранее сообщалось, что мотивом к убийству Мутаеву стала внезапно возникшая неприязнь со стороны подозреваемого. Однако, в чём именно заключалась эта неприязнь - пока что не раскрывается.

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#пистолет
#ск
#дагестан
#убийство
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В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж
05 февраля 2024, 12:15

Фото: iStock/aerogondo

В Грузии задержали партию взрывчатки, которую планировали доставить в Россию для осуществления терактов, об этом сообщили в Службе госбезопасности страны.
По информации ведомства, ящики со взрывными устройствами направлялись из Одессы в Воронеж. Всего преступники пытались провезти через границу 14 кг взрывчатки С-4, шесть детонаторов и шесть специальных ключей. Предполагается, что террористические акты могли планировать устроить и на территории Грузии.

Уточняется, что к организации перевозки взрывчатки причастен депутат от партии Зеленского Андрей Шарашидзе. Непосредственно же к осуществлению доставки груза были привлечены семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.

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#теракт
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Парфенчиков: Членов экипажа разбившегося Ми-8 пока не удалось найти
05 февраля 2024, 11:39

Фото: iStock/LuPa Creative

Членов экипажа разбившегося в Карелии военного самолёта Ми-8 пока что не удалось обнаружить, об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своём Telegram-канале.
Напомним, 4 февраля вертолёт Ми-8 МЧС России выполнял тренировочный полёт, когда, внезапно, связь с судном была потеряна. Обломки самолёта обнаружили в Онежском озере в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров. По предварительной версии, Ми-8 мог разбиться из-за погодных условий, ошибки пилотирования или технической неисправности.

«Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены. Сейчас специалисты готовятся к погружению», — рассказал Парфенчиков.

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#самолет
#крушение
#ми-8
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В Москве мошенники развели пенсионера на деньги и заставили работать на себя
05 февраля 2024, 10:55

Фото: iStock/Diy13

В Москве мошенники на протяжении полугода обманывали пенсионера, выманив из него все деньги, после чего заставили работать на себя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza
Согласно сообщению, в августе 2023 года неизвестный позвонил 78-летнему Владимиру и представился ведущим специалистом ЦБ РФ. Во время разговора мошенник выяснил, что у пенсионера накоплена большая сумма денег. Еще через три недели к пожилому мужчине приехал курьер и передал письмо якобы от ЦБ, в котором предупреждалось, что мошенники хотят украсть деньги со счета пенсионера и их срочно нужно перевести на сберегательный счет.

Мужчина испугался и отправился в «Сбербанк», однако там ему отказали в выдаче наличных средств. Тогда он поехал в «Совкомбанк», где снял 330 тысяч рублей. Всю сумму он перечислил на счет, указанный в письме. После этого он снял с кредитной карты еще 125 тысяч и взял кредит на 250 тысяч, и также перевел эти деньги на счет мошенников.

В ноябре пенсионера вновь потревожили. Ему пояснили, что в городе Великие Луки со счета одной женщины также хотят украсть деньги и она нуждается в помощи. Для этого нужно поехать на место и забрать у нее наличные деньги. Что он и сделал, забрав у женщины сначала 600 тысяч рублей, а потом еще 300. Также пенсионер забрал у курьера 200 тысяч. Все эти деньги он переводил на счет мошенников.

Спустя некоторое время Владимира задержали по подозрению в мошенничестве. Тогда он и рассказал историю, продолжающуюся на протяжении полугода.

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#деньги
#мошенники
#сбербанк
#пенсионер
#курьер
#кредит
#счёт
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Суд в Бурятии дал три года уклонисту от военной службы Гылыкпылову
05 февраля 2024, 10:40

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.

Бурятский суд арестовал дважды пытавшегося уклониться от службы военнослужащего Цыренжапа Гылыкпылова, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда.
Сообщается, что Гылыкпылов впервые решил прогулять службы 17 июля 2023 года. Он просто-напросто не явился в воинскую часть в положенное время. Тогда разыскивать беглеца не пришлось, он сам вернулся к службе 10 дней спустя и приступил к исполнений должностных обязанностей.

Однако, долго на рабочем месте Гылыкпылов не остался. В этот же ​день он вновь исчез и сдался в военную прокуратуру только 18 августа.

Кяхтинский гарнизонный военный суд Республики Бурятия приговорил уклониста к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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#суд
#бурятия
#военные
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Подмосковные полицейские обезвредили группу лжесиделок
05 февраля 2024, 10:16

Фото: Istockphoto / fizkes

Полицейские из Московской области столкнулись с необычной криминальной схемой. Мошенники обманывали людей, искавших сиделок для родных, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Граждане откликались на объявления с предложением патронажных услуг, не подозревая, что имеют дело с мошенниками. Злоумышленники для убедительности даже устраивали потенциальным заказчикам сеансы видеосвязи с соискательницами работы. Затем они направляли оформленный договор с реквизитами на оплату», – сообщила Волк в своём телеграм-канале.
По её словам, когда деньги приходили на привязанную к счёту карту, преступники переставали выходить на связь.

Как отметила Волк, оформленные на третьих лиц банковские и МИС-карты давали фигурантам чувство неуязвимости. Однако полицейские всё равно вышли на их след и задержали.

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#криминал
#мошенники
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#московская область
#ирина волк
#полиция
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Человек упал на пути на Кольцевой линии московского метро
05 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/spacedrone808

Пассажир упал на пути в столичном метро, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На Кольцевой линии московского метро увеличены интервалы движения, люди не могут дождаться поезда уже около 10 минут. Помимо этого, метро задерживается и на Калужско-Рижской.

Известно, что причиной тому стало падения пассажира на пути. В каком состоянии пострадавший — пока не сообщается.

Напомним, 1 февраля в метро столицы произошла аналогичная ситуация. Человек упал под поезд на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии, на станции метро Чеховская.

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#метро
#москва
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В Подмосковье поймали банду, ограбившую частный дом с помощью пистолета и скотча
05 февраля 2024, 09:19

Фото: Фотобанк МО

Трёх жителей Московской области, подозреваемых в разбойном нападении на хозяйку частного дома в деревне Ельня Богородского округа, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины проникли в дом, связали хозяйке руки скотчем и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовали показать, где хранятся деньги и драгоценности. Забрав добычу, общая стоимость которой составила более 22 млн рублей, нападавшие скрылись», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели вычислить злоумышленников и при поддержке Росгвардии задержали их. У задержанных изъяли травматический пистолет, 14 тысяч долларов и 17 телефонов. Сейчас следователи выясняют причастность задержанных к другим грабежам.

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Названы возможные причины крушения вертолета Ми-8 в Карелии
ТАСС: Следствие рассматривает несколько версий крушения Ми-8 в Карелии
05 февраля 2024, 09:11

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В настоящее время следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии, среди них – погодный фактор, ошибка пилота и техническая неисправность. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.
«Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», - сказал собеседник агентства.

При этом уточняется, что пока приоритетной версии нет. Также, по его словам, перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все регламентные процедуры.

Напомним, пропавший с радаров вертолёт МИ-8 МЧС России рухнул на поверхность Онежского озера и ушëл под лëд. Он выполнял тренировочный полет. По предварительной информации, все три члена экипажа погибли. Примерно в 20 км от карельского села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину.

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#спасатели
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