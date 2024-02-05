В Ступино спасатели освободили мужчину из заточения в гараже

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Спасатели «Мособлпожспас» помогли мужчине, заточённому в собственном гараже. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Мужчина позвонил в 112, который застрял в собственном гараже и не смог самостоятельно открыть металическую дверь.
Стоит отметить, что инцидент произошел в гаражном кооперативе ГСК-2/5 городского округа Ступино. Спасатели настоятельно рекомендуют всегда носить с собой заряженный телефон и в случае таких происшествий незамедлительно звонить в службу 112.
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«Оперативно прибыв на место вызова, работники пожарно-спасательной службы определили, что дверь гаража снаружи закрыта на висячий замок. При помощи специального инструмента специалисты сняли замок и спасли из гаражного плена озадаченного мужчину. В медицинской помощи хозяин гаража не нуждался», — поделился старший смены Михаил Смирнов.
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Мира Полтева