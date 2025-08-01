В суд передали дело в отношении Божены Рынской о возбуждении ненависти к русским

01 августа 2025, 10:34

Божена Рынска (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Московская прокуратура передала в суд дело в отношении блогера Божены Рынской, которая обвиняется в публикации материалов, вызывающих ненависть к русским. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.