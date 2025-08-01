В суд передали дело в отношении Божены Рынской о возбуждении ненависти к русским
Московская прокуратура передала в суд дело в отношении блогера Божены Рынской, которая обвиняется в публикации материалов, вызывающих ненависть к русским. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
В своей беседе с RT он отметил, что материалы дела переданы в Тверской районный суд, где их рассмотрят по существу. К тому же Бородин получил ответ от прокуратуры на запрос о проверке высказываний Рынской.
Дело в отношении блогера возбудили после лингвистического анализа ее публикаций. Было выявлено, что в них имеются признаки враждебного отношения к русским.
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