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В Сумах слышали взрыв

«Общественное»: в Сумах на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв
23 августа 2024, 20:11
Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Взрыв прозвучал в украинских Сумах в северо-восточной части республики на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе, передает телеканал Украины «Общественное».
«В Сумах был слышен взрыв», — сказано в сообщении.
Через некоторое время журналисты проинформировали об еще одном взрыве в Сумах.



Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский побывал на приграничных территориях Сумской области. Как писал политик в своем Telegram-канале, он посовещался с главкомом ВСУ Александром Сырским, а также главой Сумской военной администрации Владимиром Артюхом.

Сырский доложил Зеленскому, как обстоят дела ВСУ на самых жестких участках фронта.

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Бастрыкин приказал привлечь к ответственности таксиста за обман участника СВО
23 августа 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился открыть уголовное дело в отношении таксиста, обманувшего бойца спецоперации в Ставрополе в апреле этого года, сообщила пресс-служба ведомства.
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Николаевичу Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали там.

По данным журналистов, потерпевший признал злоумышленника. Водитель воспользовался телефоном военного, в результате чего перевел часть денег на свой счет, оформив на пострадавшего крупный кредит.

Боец узнал про долг только, когда вернулся к месту службы. Таксиста не привлекли к ответственности, а деньги он не вернул.

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Жена экс-заключенного ИК-19 под Волгоградом сообщила об условиях в колонии
23 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Daniil Dubov

Об условиях содержания в исправительной колонии №19 под Волгоградом, где недавно освободили заложников, рассказала РИА Новости супруга одного из бывших заключенных учреждения.
«По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре... Пять лет назад были осужденные за преступления на религиозной почве. Но их по пальцам пересчитать, около пяти человек на всю колонию», — прокомментировала собеседница.
Женщина отметила, что ее супруг был в колонии в течение шести лет до 2020 года. За указанный период, по словам собеседницы, он ни разу не столкнулся с вымогательством со стороны работников.

Ранее сообщалось, что двое заключенных ИК-19 находятся в крайне тяжелом состоянии.

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#россия
#волгоградская область
#новости
#криминал
#тюрьма
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«Месть за Крокус» и ножи за взятку: подробности захвата ИК-19 под Волгоградом, мотивы, жертвы
23 августа 2024, 18:09

Фото: istockphoto/zabelin

23 августа несколько осужденных из ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников. В результате мятежа были убиты несколько сотрудников ФСИН. О мотивах террористов и подробностях произошедшего – в материале «Радио 1».

Где находится ИК-19 в Волгоградской области и что это за тюрьма


Исправительная колония строгого режима №19 находится примерно в 150 километрах от Волгограда в небольшом городе Суровикино. В учреждении отбывают наказание особо опасные преступники и рецидивисты. На момент захвата в колонии содержались более 1200 заключенных.

Территория ИК-19 круглосуточно охраняется конвоирами, сторожевыми собаками. По всему периметру размещена колючая проволока, возведены охранные башни.

Известно, что в конце марта в колонии пресекли попытку передачи телефонов с камерой и иных запрещенных в ИК предметов. Предполагается, что подобный инцидент был не единственным и именно в колонии захватчики смогли завладеть средствами связи. Рассматривается также версия, что ножи, с которыми заключённые напали на сотрудников колонии, были куплены прямо на территории ИК — за взятку. Эта информация будет проверяться правоохранителями.

Что известно о захвате ИК-19 под Волгоградом


23 августа в исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Радикальные исламисты, идентифицировавшие себя как сторонники ИГИЛ*, взяли на себя ответственность за организацию мятежа.


Кто устроил мятеж в колонии под Волгоградом


Среди радикалов числились: уроженцы Узбекистана Рамзидин Тошев, Темур Хусинов и два выходца из Таджикистана Рустамчон Навруз и Назирчон Тонов. Все мятежники отбывали в колонии сроки за наркоторговлю. Кроме того, один из участников банды прежде имел судимость за терроризм.


Фото: istockphoto/fergregory

Жертвы захвата ИК-19


Известно как минимум о трех погибших сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний. Некоторые из заложников смогли сбежать. Среди пострадавших – начальник ИК-19 Андрей Девятов. В настоящее время он находится в отделении реанимации. Предварительно, был убит полковник внутренней службы Сергей Коновалов, который занимал пост начальника УФСИН по Волгоградской области.

Также в больницу был доставлен еще один работник и заключенный с колотой раной живота.


Требования террористов


Злоумышленники, захватившие ИК-19, выдвинули требования о предоставлении им двух миллионов долларов и вертолета. Позже появилась информация о том, что они также требуют автомобиль и огнестрельное оружие. Также известно, что радикалы использовали взрывчатку, собранную из бензина и технических жидкостей. Они поместили устройство в жилет одного из захватчиков — Рустамчона Навруза. В случае неисполнения их требований, члены группировки угрожали совершить подрыв.

Позже выяснится, что жилет смертника, который так и не разорвался на 23-летнем Наврузи, террористы сделали на швейном производстве самой колонии. Он был изготовлен из обычной стропленты, застёжек для сигнальных жилетов и ткани для сумок.

Причины захвата ИК-19 под Волгоградом


Захватившие заложников в ИК-19 в Волгоградской области террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. На опубликованной в Сети видеозаписи с места происшествия, один из террористов сообщил, что он мстит «за всех братьев-мусульман».

«Это ради Аллаха, ради установления шариата, ради угнетенных братьев-мусульман. И месть тем, кто так поступил с нашими братьями во время нападения на «Крокус», — сказал один из захватчиков.


О мятеже в ИК-19 было доложено Путину


Президент РФ Владимир Путин был проинформирован о случившемся в колонии под Волгоградом. Он выразил намерение заслушать предложения руководителей силовых ведомств в связи с инцидентом.

«Затем обсудим плановый вопрос, представленный главой МВД России Владимиром Колокольцевым», — добавил глава государства.

Фото: istockphoto/shironosov

Штурм ИК-19


Спецназ осуществил операцию по штурму ИК-19. Силовикам понадобилось всего полчаса, чтобы нейтрализовать террористов и освободить заложников, которые были переданы медработникам для оказания срочной помощи. Один из нападавших, 23-летний Рустамчон Наврузи из Таджикистана, намеревался активировать взрывное устройство, замаскированное под «жилет смертника», однако был оперативно уничтожен.

По информации Росгвардии, спецназ ликвидировал всех четверых террористов. Однако, по данным телеграм-канала Shot, двум радикалам оказываются реанимационные действия на территории колонии после штурма, состояние обоих крайне тяжёлое, пули попали им в плечо и грудь.

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* террористическая организация, деятельность которой в России запрещена
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SHOT: двух радикалов реанимируют в ИК-19
23 августа 2024, 18:04

Фото:istockphoto/engineervoshkin

Двух радикалов реанимируют в ИК-19 в Волгоградской области после штурма, сообщает SHOT. Уточняется, что их состояние оценивают как крайне тяжелое. Злоумышленники получили ранения в грудь и плечо.
Ранее сообщалось об успешном штурме в исправительном учреждении, где были взяты заложники. Операция по освобождению продлилась полчаса с 16 до 16:30.

Позже выяснилось, что предполагаемые нападавшие отбывали сроки преимущественно за наркотики, а один сидел за избиение пьяного прохожего до смерти.

В конце марта текущего года заключенным попытались передать запрещенные вещи, а именно, мобильные телефоны с комплектующими. Некий водитель получил тогда административное наказание, а технику изъяли.

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#россия
#волгоградская область
#тюрьма
#криминал
#новости
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В Подмосковье спасли мужчину из горящего дома
23 августа 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В подмосковном Ступине произошёл пожар: загорелась квартира, расположенная на четвёртом этаже пятиэтажного дома, в ходе тушения пожарные спасли человека, которого дым отрезал от выхода из ставшего опасным помещения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Пожар в соседской квартире заметили жильцы дома. Они позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112». До приезда пожарных из пятиэтажки самостоятельно эвакуировались около 30 человек. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению огня и поиску возможных пострадавших. К этому моменту дым распространился по всему подъезду», — говорится в сообщении.
На третьем этаже задымлённого дома пожарные обнаружили мужчину. На него надели спасательное устройство и вывели на свежий воздух. Мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание. В тушении принимали участие 17 человек, было задействовано пять единиц спецтехники.

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Американец зарезал невесту в Одинцово
«МК»: Американец зарезал невесту в Одинцово
23 августа 2024, 17:50

Фото: istockphoto/phanasitti

Гражданин США убил свою невесту из России в подмосковном Одинцово, сообщает «МК». По данным журналистов, американец нанес жертве смертельное ножевое ранение.
Все произошло в минувший четверг, 22 августа. Соседи сообщили охране, что мужчина избивает женщину и попросили их подняться на 11 этаж многоэтажного дома на Сколковской.

На выходе из лифта охрана увидела, что несчастная сидит на полу в кровавой луже. Медработники обнаружили ранение в руку, а также в сердце.

Полицейские выяснили, что 32-летний молодой человек покинул квартиру с черного хода, взяв с собой нож, по-видимому, чтобы избавиться от него. Американца ищут.

По словам родных убитой, которая недавно, 17 августа, отметила 30-летие, роспись должна была состояться 8 октября. Известно, что американец работает в IT-сфере. После случайного знакомства он сделал девушке предложение. Убийство произошло на съемной квартире. Ранее молодые люди там не ссорились.

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#россия
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#криминал
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Стало известно, за что сидели предполагаемые захватчики ИК-19
Фонтанка: предполагаемые захватчики ИК-19 сидели за наркотики и избиение
23 августа 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Предполагаемые захватчики ИК-19 в Волгоградской области отбывали наказание за наркотики, а также избиение до смерти, сообщает издание «Фонтанка». Уточняется, что в колонии сидят за преступление, совершенное впервые.
Так, осужденный Темур Хусинов 29 лет избил пьяного прохожего за то, что тот резко ответил Хусинову на замечание. Причем после первого избиения потерпевший выжил, а когда решил поквитаться — попал в реанимацию и умер.

Тошов Назирчон 28 лет перевозил на машине наркотики, а Наврузи Рустамчои 23 лет привлекался за покушение на сбыт запрещенных веществ. Первый должен был выйти летом в 2029 году, второй — весной 2028-ого.

Тошев Рамзидин Исмат Угли 28 лет сидел за незаконный оборот наркотиков, должен был выйти в 2031 году.

Ранее сообщалось, что в ИК-19 освободили всех заложников.

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#россия
#тюрьма
#колония
#криминал
#волгоградская область
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Захватившие волгоградскую колонию назвали свои мотивы
SHOT: захватившие колонию ИК-19 заявили, что мстят за террористов из «Крокуса»
23 августа 2024, 17:06

Фото: iStock/zabelin

Заключенные, захватившие колонию №19 в Волгоградской области, объяснили причину бунта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По их словам, таким способом они мстят за террористов, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл». Как уточняет Telegram-канал Baza, злоумышленники пояснили, что якобы не требовали 2 миллиона долларов и вертолет, о чем сообщалось ранее.

В настоящее время штурм волгоградской ИК-19 завершён. Согласно предварительным данным, все захватчики обезврежены, а заложники спасены.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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#колония
#вертолёт
#фсин
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Mash: штурм ИК-19 завершен, заложники спасены
23 августа 2024, 16:57

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Штурм ИК-19 в Волгоградской области завершен. Как сообщает Mash, все заложники спасены, операция заняла полчаса, по данным журналистов, все террористы уничтожены. Штурм завершился в 16:30.
Ранее сообщалось о начале штурма исправительной колонии в регионе. Захватчики угрожали взорвать самодельную бомбу. Все происходящее в учреждении они снимали на мобильные телефоны.

Попытка провести запрещенные вещи была пресечена еще в конце марта текущего года. Тогда некий водитель получил административное наказание. Сотрудники колонии изъяли телефоны, USB-шнуры, наушники и прочие комплектующие для устройств.

Президенту России Владимиру Путину докладывали об обстановке на месте происшествия.

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#россия
#тюрьма
#волгоградская область
#новости
#заложники
#криминал
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