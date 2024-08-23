В Сумах слышали взрыв

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Взрыв прозвучал в украинских Сумах в северо-восточной части республики на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе, передает телеканал Украины «Общественное».
«В Сумах был слышен взрыв», — сказано в сообщении.Через некоторое время журналисты проинформировали об еще одном взрыве в Сумах.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский побывал на приграничных территориях Сумской области. Как писал политик в своем Telegram-канале, он посовещался с главкомом ВСУ Александром Сырским, а также главой Сумской военной администрации Владимиром Артюхом.
Сырский доложил Зеленскому, как обстоят дела ВСУ на самых жестких участках фронта.
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Никита Кротов