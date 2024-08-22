Сумскую область посетил глава киевского режима Владимир Зеленский из-за сложной фронтовой обстановки. Об этом украинский политик сообщил в своем Telegram-канале.
«Посетил приграничье Сумщины (Сумская область, разг. Сумщина — прим. ред.) и провел совещание с (главкомом ВСУ Александром) Сырским и начальником Сумской военной администрации (Владимиром Артюхом)», — сказано в публикации Зеленского.Сырский доложил обстановку на самых жестких фронтовых участках, а также о том, что украинские боевики усилили оборону на покровском и торецком направлениях.
Российская спецоперация на Украине продолжается. Укронацисты пытаются атаковать территории РФ, однако получают отпор.
Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил западных союзников в замедлении оружейных поставок.
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