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Зеленский побывал в приграничье Сумской области и посовещался с Сырским

22 августа 2024, 13:29

Сумскую область посетил глава киевского режима Владимир Зеленский из-за сложной фронтовой обстановки. Об этом украинский политик сообщил в своем Telegram-канале.
«Посетил приграничье Сумщины (Сумская область, разг. Сумщина — прим. ред.) и провел совещание с (главкомом ВСУ Александром) Сырским и начальником Сумской военной администрации (Владимиром Артюхом)», — сказано в публикации Зеленского.

Сырский доложил обстановку на самых жестких фронтовых участках, а также о том, что украинские боевики усилили оборону на покровском и торецком направлениях.



Российская спецоперация на Украине продолжается. Укронацисты пытаются атаковать территории РФ, однако получают отпор.

Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил западных союзников в замедлении оружейных поставок.

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#новости
#война
В Польше рассказали о ее «‎участии» в атаке ВСУ на Курскую область
Interia: ВСУ использовали польскую БТР Oncilla в атаке на Курскую область
22 августа 2024, 13:19

Фото: istock/Ruma Aktar

Вооруженные силы Украины использовали польскую БТР Oncilla в атаке на Курскую область. Об этом пишет Interia.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Оказывается, польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в атаке Украины на Курскую область», — отмечается в тексте.

Сообщается, что Украина получила от Польши около 30 бронетранспортёров.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.

До этого Командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия обязательно победит в СВО. По его словам, других вариантов не существует. Помимо этого, он рассказал, что российские военнослужащие подбили американский танк Abrams в Курской области.

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#пво
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ВС РФ освободили населённый пункт Межевое в ДНР
22 августа 2024, 13:17

Фото: istockphoto / zim286

Российские военные освободили населённый пункт Межевое, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом 22 августа сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Поселок был освобождён бойцами группировки «Центр».

«В результате успешных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождён населённый пункт Межевое», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в шести населённых пунктах республики было нанесено поражение семи бригадам ВСУ.

В результате боевых действий ВСУ потеряли 640 человек личного состава, две боевые машины пехоты «Казак», американскую гаубицу М777 и две гаубицы «Мста-Б».

Ранее, 21 августа, военнослужащие группировки «Центр» освободили населённый пункт Желанное, который также находится в Донецкой Народной Республике.

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#днр
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Двадцатилетний ирландский наемник ВСУ пропал на Украине
22 августа 2024, 12:49

Фото: istockphoto / Gennadiy Kravchenko

Двадцатилетний ирландец Алекс Рыжук, который служил в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), пропал без вести и, возможно, погиб. Об этом сообщила газета Irish Examiner.
«По данным издания, Рыжук родился в семье украинцев в Южном Дублине. Когда ему исполнилось 18 лет, он отправился на Украину. военнослужащий находился недалеко от линии фронта на востоке Украины и исчез несколько недель назад», — поделились в РИА Новости.

Министерство иностранных дел Ирландии в курсе этой ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада участвуют в конфликте на Украине, направляя наёмников на военные действия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал предположение, что некоторые страны могут под видом наёмников отправлять на Украину своих военнослужащих.

С начала спецоперации на Украину прибыли 13 387 наёмников. К настоящему моменту подтверждено уничтожение 5962 из них.

Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников сказал, что судьба иностранных боевиков будет одинаковой независимо от того, под каким предлогом они прибыли на Украину.

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ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы журналистом CNN
22 августа 2024, 12:07

Фото: istockphoto/irene_rebrova

ФСБ возбудило уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы РФ в Курской области в районе Суджи. Фигурантами стали журналист CNN и два сотрудника украинских СМИ.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. В ведомстве также добавили, что все трое будут объявлены в международный розыск. Уточняется, что журналисту CNN Нику Пейтону Уолшу, а также украинским сотрудницам прессы Олесе Боровик и Оксане Буцко инкриминируется незаконное пересечение границы и видеосъёмка в районе Суджи. В случае признания из вины журналистам грозит до пяти лет лишения свободы.

В ФСБ также напомнили, что ранее по такой же статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини за незаконное пересечение границы РФ на территории Курской области.

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#журналисты
#курская область
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Бои в Курской области, диверсанты под Брянском, штурм Торецка: Последние новости СВО
Богомаз: ВС РФ отразили две атаки украинских ДРГ в Брянской области
22 августа 2024, 11:11

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российские военные пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области. Тем временем на нескольких участках Курской области ВСУ не прекращают попыток продвинуться.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 22 августа приводит редакция «Радио 1».

Украинскую ДРГ отогнали от Брянской области

ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, противнику было нанесено огневое поражение в Климовском районе. Сейчас ситуация в зоне боестолкновения стабилизирована, отметил он. Обстановка контролируется региональным оперативным штабом.

В атаке украинских диверсантов на приграничье Брянской области принимали участие около 20 боевиков ВСУ, сообщают «Военкоры Русской Весны». Изначально появился слух о том, что границу атаковали «200 диверсантов».


Курская область

Как сообщают военблогеры, в Курской области продолжаются тяжелые бои. Украинские войска не прекращают попыток продвинуться на нескольких участках. Появились сведенья об уничтожении нескольких групп пехоты ВСУ на бронетехнике в Русских Конопельках и Вишневке. Также сообщается о сбитом над областью СУ-27, но официального подтверждения пока не было.

Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили о применении в Курской области ракетные установки HIMARS американского производства.

За прошедшие сутки потери украинских войск составили порядка 300 человек и 26 единиц техники. ВС РФ не дают продвигаться противнику, хотя попытки есть. Боевики ВСУ постепенно лишаются мотивации. Армия РФ уничтожает их не только в Курской, но и в Сумской области, которая стратегами Киева планировалась как регион для переброски снабжения.

Более 4,4 тысячи человек личного состава потеряли ВСУ при попытке вторжения в Курскую область. Помимо этого, ВСУ лишились 65 танков, 53 бронетранспортёров, 133 автомобилей и много другой техники.

️Американская ЧВК Forward Observation Group, оказавшаяся в Курской области, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.

В ГД наемников из США призвали объявить приоритетной целью для уничтожения под Курском
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Прорыв обороны ВСУ в Харьковской области

ВС РФ прорвала линию обороны ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале Андрей Марочко. Он сообщил, что украинская сторона осуществляет попытки по стабилизации ситуации, но этому мешает недостаток личного состава и вооружений.

ВС России освободили Желанное в ДНР

ВС РФ освободили поселок Желанное в ДНР. Минобороны уточнило, что населенный пункт удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Херсонское направление

В ночь на 22 августа ВС РФ результативно накрыли позиции ВСУ в Херсоне. Были уничтожены несколько единиц техники.

Вместе с этим сообщается, что Херсон частично остался без электроэнергии из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры.

Харьковское направление

Бои продолжаются в Волчанске. Авиация ВКС и артиллерия Бесстрашных активно работают по позициям ВСУ в районе населенного пункта Тихое и уничтожают расчеты БПЛА и 120-мм минометов.

Штурмовые группы «Север» продвигаются и уничтожают противника в районе многоэтажек. Украинская армия пытается перебрасывать подкрепления в район, по ним работают расчеты FPV Бесстрашных.

Купянское направление

Армия России расширила зону контроля в районе Стельмаховки (ЛНР). Украинские каналы пишут, что ВСУ в этом районе начали сталкиваться с проблемами.

Благодаря активным боевым действиям войскам РФ удалось прорвать линию обороны украинских боевиков и выйти к населенным пунктам Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Это значительно ухудшило положение ВСУ в районе населенного пункта Песчаное. Сейчас украинское командование пытается стабилизировать фронт, но нехватка сил и средств негативно отражается на ситуации.

Торецкое направление

На Торецком направлении приходят сведения об освобождении н.п. Северное и прилегающей к нему одноименной шахты вместе с терриконом. Теперь российские военные могут штурмовать Торецк сразу с трёх направлений, охватывая город в клещи. В нем, кстати, уже вовсю идут бои в жилой застройке с южной стороны.

ВС РФ продолжает продвигаться в Дружбе. Помимо этого, территория к востоку от водоканала и к югу от Озаряновки также была взята под контроль российскими бойцами.
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Покровское направление

На Покровском направлении Армия России после освобождения Камышовки ушла в Птичье и начала двигаться в сторону села Калиново. Продвижение на этом участке даёт возможность выйти в тыл группировке ВСУ в Карловке. ВС России продвигаются к Карловке и Мемрику с севера.

Запорожское направление

На Запорожском направлении военнослужащие РФ взяли под контроль село Луговское, находящееся к северу от Работино. Вероятно, прорыв на данном участке фронта стал неожиданностью для боевиков ВСУ, и заставил противника отступить из населенного пункта.

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В ГД наемников из США призвали объявить приоритетной целью для уничтожения под Курском
Шеремет призвал расправиться с наемниками американской ЧВК в Курской области
22 августа 2024, 10:51

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения. Об этом пишет РИА Новости.
Частная военная компания Forward Observations Group недавно разместила в Instagram* снимок, на котором трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Геолокация указывала на Курскую область.

«Наемников, пришедших на русскую землю, нужно объявить законной приоритетной военной целью для уничтожения. Это агрессоры, которые приходят, чтобы убивать и разрушать. Разговор с ними должен быть коротким», — сказал он.

Шеремет отметил, что американцам должно быть стыдно за свое правительство и поддерживаемые ими частные военные компании, которые распространяют смерть, зло и беззаконие по всему миру. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне Вооруженных сил Украины в конфликте в Курской области подтверждает вовлеченность Соединенных Штатов Америки как непосредственного участника конфликта.

Напомним, что 6 августа в 5:30 утра Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Согласно информации Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении киевский режим потерял более 4,4 тысячи солдат, а также 65 танков.

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ФСБ задержала в Крыму и Севастополе трёх агентов украинской разведки
22 августа 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму и Севастополе трёх агентов украинской военной разведки. Они собирали информацию о Вооружённых силах РФ и планировали диверсии.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в Севастополе силовиками был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Он прошёл на Украине минно-взрывную подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и способам конспиративной связи. Установлено, что он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было использовано в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При задержании в его автомобиле было найдено такое же СВУ.

Ещё один агент украинских спецслужб был задержан в Керчи. Это гражданин Молдавии 1992 года рождения. По заданию кураторов он собирал и передавал украинской стороне сведения о дислокации военной техники и позициях противовоздушной обороны на полуострове.

Кроме того, задержан завербованный ГУР житель Севастополя, гражданин России 1973 года рождения. Он предоставлял украинским спецслужбам информацию о военных объектах в Крыму, адресах проживания высокопоставленных военачальников Вооружённых сил РФ.

Все задержанные уже лают признательные показания.

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#фсб
#обучение
#крым
#рф
#гур украины
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СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад
22 августа 2024, 10:19

Фото: istock/vmargineanu

В Приморье следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве в связи с безвестным исчезновением семейной пары, которое произошло месяц назад в лесу. Об этом информирует СУСК России по Приморскому краю.
В среду полиция Приморья сообщила, что мужчина и его сожительница исчезли 19 июля на горе Лысая в Шкотовском районе. Заявление о пропаже поступило в полицию 14 августа от сестры пропавшего. В поисках участвуют полиция, спасатели и волонтеры.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 19 июля женщина и двое мужчин прибыли на лесную деляну для охраны техники и объекта, который расположен в лесном массиве Шкотовского района Приморского края.

23 июля мужчина и женщина покинули деляну и не вернулись. Мужчина, оставшийся охранять территорию, не смог сообщить о произошедшем из-за отсутствия телефонной связи. Он рассказал о случившемся только во время пересменки. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории лесной деляны и бытовки, где проживали пропавшие, изъяты их личные вещи.

Ранее сообщалось, что челябинский педагог была жестоко убита на Маврикии. Стало известно, что 29-летняя Залия Шамигулова пропала 17 августа, после того как отправилась кататься в город Кюрпип с мужчиной, с которым познакомилась ранее. Девушка села в его машину, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным.

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ФСБ показала кадры с допросом задержанных в Крыму агентов украинской разведки
22 августа 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Кадры допроса задержанных в Крыму украинских разведчиков показала ФСБ России. На видео один из злоумышленников рассказывает, что живет на крымском полуострове с 2004 года, а именно, в Севастополе.
По словам задержанного, ему предлагали обучение подрывному делу, изготовлению самодельных взрывных устройств с проживанием. Все происходило в сентябре прошлого года.

«Когда началась спецоперация, мне позвонил Александр (сотрудник ВСУ или спецслужб Украины – прим. ред.) и предложил поехать через Польшу в Киев. Я подписал все документы. Позже он дал мне первое задание изготовить первое взрывное устройство», — сказал задержанный.

Он отметил, что изготовленная взрывчатка предназначалась для разрушения газовой трубы. Части второго взрывного устройства, добавил разведчик, нужно было спрятать в разных местах, прислав фотографии.

Второму задержанному куратор предлагал сообщать информацию о военных объектах ПВО.

Третий фигурант сообщил, что ему предлагалось отнести бомбу на насосную станцию, положив под мост и активировав ее.

Российские спецслужбы регулярно задерживают завербованных Украиной диверсантов после начала СВО.

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#сво
#новости
#фсб
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