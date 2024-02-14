В ФРГ подростка с Украины тяжело ранили в результате нападения на расовой почве

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В немецком городе Меттмане близ Дюссельдорфа совершено нападение на украинского подростка на расовой почве, в результате чего пострадавший получил тяжелые ранения. Об этом полиция города сообщила в соцсети X.
«Пятнадцатилетний подросток тяжело ранен после нападения. Мы ищем свидетелей», — говорится в публикации.
По информации Die Welt, в субботу, 10 февраля, на подростка напали в местном кафе. Неизвестный сначала начал оскорблять украинца, а затем ударил по голове неизвестным предметом и скрылся.
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