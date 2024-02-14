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В ФРГ подростка с Украины тяжело ранили в результате нападения на расовой почве

14 февраля 2024, 09:29
Фото: iStock/Reinhard Krull

Фото: iStock/Reinhard Krull

В немецком городе Меттмане близ Дюссельдорфа совершено нападение на украинского подростка на расовой почве, в результате чего пострадавший получил тяжелые ранения. Об этом полиция города сообщила в соцсети X.
«Пятнадцатилетний подросток тяжело ранен после нападения. Мы ищем свидетелей», — говорится в публикации.

По информации Die Welt, в субботу, 10 февраля, на подростка напали в местном кафе. Неизвестный сначала начал оскорблять украинца, а затем ударил по голове неизвестным предметом и скрылся.


Расследованием происшествия занимается служба госбезопасности Дюссельдорфа.

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В Сургуте мужчина впал в кому после ночи, проведённой за компьютерной игрой
14 февраля 2024, 10:29

Фото: iStock/DarthArt

В Сургуте мужчина впал в кому после того, как до трёх часов ночи играл в компьютерные игры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сургутскую станцию скорой помощи.
В среду, 14 февраля, утрам медикам позвонил молодой человек и сообщил, что его отец лежит без сознания на полу. На место происшествия выехала бригада врачей.

«По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до трех часов ночи пациент играл в компьютерные игры. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными», — проинформировали на станции скорой медицинской помощи.

В настоящее время мужчина находится в тяжёлом состоянии. Диагноз пока не установлен, с пациентом работают реаниматологи.

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В ФРГ подростка с Украины тяжело ранили в результате нападения на расовой почве
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Член ЧВК «Вагнер» после помилования получил новый приговор
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал члена ЧВК «Вагнер» за повреждение имущества
14 февраля 2024, 10:15

Фото: iStock/AMilkin

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал члена ЧВК «Вагнер» Илью Метлицкого за умышленное повреждение имущества возлюбленной. Об этом пишет «Фонтанка».
Согласно решению суда, мужчина обязан выплатить пострадавшей 25 тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств судья учла наличие госнаград. В свою очередь потерпевшая сообщила о намерении обжаловать приговор, так как сочла его слишком мягким.

Кроме того, Метлицкого из-за оставления места ДТП арестовали на 10 и 12 суток.

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В Подмосковье поймали двух лжеводопроводчиков, обманувших пенсионерку
14 февраля 2024, 09:30

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Мытищах задержали мужчину и женщину, выдававших себя за сотрудников водоканала и попытавшихся выманить деньги у 87-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, 28-летний мошенник и его 30-летняя напарница представились сотрудниками водоканала и под предлогом проверки оборудования проникли в квартиру к пенсионерке.

Женщина попросила заменить ей смеситель, но вместо этого «водопроводчики» установили фильтр для воды и заставили подписать договор об оказании услуг на 40 тысяч рублей. Пенсионерка сказала, что такой суммы в доме нет, тогда злоумышленники отвезли её в банк. Там волнение женщины заметила сотрудница и вызвала полицию.

«Полицейские прибыли на место и задержали обоих злоумышленников, поджидающих в машине свою жертву с деньгами. При досмотре у них нашли фальшивое удостоверение сотрудника водоканала», — говорится в сообщении.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.

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#мошенники
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В Подмосковье задержали мигранта при попытке сбыта около килограмма мефедрона
14 февраля 2024, 08:37

Фото: istock / Andrey Mikhaylov

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России г.о. Домодедово задержали уроженца ближнего зарубежья при попытке сбыта порядка килограмма мефедрона. Об этом сообщает МВД Медиа в Телеграм-канале.

30-летний мужчина привлек внимание полицейских, после того как вышел из леса с рюкзаком в вечернее время. Увидев сотрудников правоохранительных органов, он ускорил шал и бросил рюкзак на землю. Они остановили мужчину и проверили документы, а также досмотрели оставленную им сумку, в которой нашли два пакета с неизвестным порошком.

В ходе разбирательств задержанный заявил, что выполнял функции курьера за денежное вознаграждение. Он забирал вещество из тайников и раскладывал по указанным координатам.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

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В Оренбурге 89-летняя пенсионерка выжила после падения с пятого этажа
14 февраля 2024, 08:25

Фото: istock / Yury Karamanenko

В Оренбурге 89-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома. Об этом информирует издание ProOren.ru.
Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение из больницы, куда была доставлена пенсионерка. Женщина поступила в медицинский стационар с травмами, характерными для падения с высоты. Полицейские установили, что женщины выпала из окна пятого этажа.

Сейчас за ней наблюдают медики. В каком состоянии сейчас находится россиянка, не уточняется.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсионерка
#больницы
#полицейские
#медики
#дома
#окно
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В ночь на 14 февраля над Россией перехвачено девять украинских беспилотников
Минобороны РФ отчиталось о перехвате 9 дронов ВСУ за ночь с 13 на 14 февраля
14 февраля 2024, 07:14

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Девять украинских беспилотников были перехвачены минувшей ночью над Белгородской и Воронежской областями, а также над Чёрным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 9 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)», — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в социальных сетях о том, что система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность. В результате пострадала и была госпитализирована одна женщина в Валуйском округе.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Техасе автомобиль въехал в здание больницы, есть погибшие и раненые
ABC News: Один человек погиб и 10 пострадали в результате аварии в клинике Техаса
14 февраля 2024, 06:48

Фото: iStock/MattGush

Автомобиль врезался здание клиники неотложной помощи в Техасе, в результате один человек погиб и не менее 10 пострадали, сообщает телеканал ABC News.
Всё произошло в столице штата, городе Остин, около 18 часов по местному времени. Среди пострадавших есть дети.



В последнем заявлении полиции говорится, что водитель машины въехал в здание клиники непреднамеренно и угрозы населению нет. Точная причина аварии не называется.

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#сша
#погибшие
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Иркутские врачи были безжалостны с женщиной, у которой был сломан позвоночник
Babr Mash: Врачи скорой отправили травмированную женщину в больницу за 180 км
14 февраля 2024, 06:11

Фото: iStock/Iulianna_Est

Врачи скорой помощи из Усть-Уды (Иркутская область) отправили женщину с переломом позвоночника самостоятельно добираться в больницу, которая располагается в 180 километрах от её дома. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
38-летняя Анастасия упала и ударилась спиной ещё 11 февраля. Медики осмотрели женщину и посоветовали ей ехать в соседний поселок за 180 километров, куда Анастасия вместе с мужем добиралась всю ночь, испытывая сильную боль.



Хирург Боханской ЦРБ диагностировал женщине сломанный позвонок и назначил лечение — теперь ей предстоит провести месяц в лежачем положении.

При этом сестра Анастасии не понимает, почему врачи не госпитализировали её на месте. Солидарен с ней и глава боханской больницы Виктор Ханташкеев, который утверждает, что Анастасию должны были доставить в медучреждение по месту жительства в Усть-Уде.

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#врачи
#скорая помощь
#иркутская область
#больницы
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Отравившихся наггетсами в приморской бургерной стало ещё больше
Роспотребнадзор: число жертв отравления в Дальнереченске достигло 62 человек
14 февраля 2024, 05:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Общее число людей, отравившихся в бургерной «М-Бургер» в городе Дальнереченске (Приморский край), выросло до 62 человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
Причиной массового отравления в заведении «М-Бургер» стала кулинарная продукция собственного изготовления — соусы и наггетсы, в которых нашли сальмонеллу. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие документации и маркировки о дате изготовления и сроках реализации.

Напомним, что в приморском Дальнереченске с 5 по 10 февраля в больницу обратилось сразу двадцать два человека с признаками острого отравления. Об этом сообщила краевая прокуратура через свой Telegram-канал. Предварительное расследование позволило сделать вывод о том, что «причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания».

Полученные материалы направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также было уведомлено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а контроль за выяснением обстоятельств произошедшего усилен. В настоящее время деятельность бургерной приостановлена, эпидрасследование продолжается.

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#отравление
#роспотребнадзор
#общепит
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