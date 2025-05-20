В Дагестане мужчина девятый день ищет упавшего в реку и пропавшего сына — видео

Фото: iStock/ Olga Yastremska
В Дагестане мужчина девятый день предпринимает попытки отыскать упавшего в реку и пропавшего сына. Ищущего ребенка отца сняли на видео, кадры опубликовал Телеграм-канал Mash Gor.
Отмечалось, что житель Дагестана ищет четырехлетнего сына, который пропал еще 11 мая после падения с моста. Водолазы и спасатели еще не смогли отыскать мальчика, и отец предпринимает попытки найти наследника своими силами.
Из публикации издания ясно, что мужчина не теряет надежды найти сына живым — дагестанец пытается докричаться до ребенка.
Перед исчезновением несовершеннолетний катался на велосипеде. Предварительно, он гулял в одиночестве. Велосипед получилось найти.
Ранее сообщалось, что 17-летняя уроженка Пензы скончалась после пластической операции в Москве. Отмечалось, что девушка хотела исправить врожденный порок верхней челюсти, однако во время процедуры потеряла много крови.
Читайте также:
В Подмосковье на трассе спорткар врезался в ограждение и загорелся
Полицейский избежал ареста после смертельного ДТП с мотоциклистом в Петербурге
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тульской области
Из публикации издания ясно, что мужчина не теряет надежды найти сына живым — дагестанец пытается докричаться до ребенка.
Перед исчезновением несовершеннолетний катался на велосипеде. Предварительно, он гулял в одиночестве. Велосипед получилось найти.
Ранее сообщалось, что 17-летняя уроженка Пензы скончалась после пластической операции в Москве. Отмечалось, что девушка хотела исправить врожденный порок верхней челюсти, однако во время процедуры потеряла много крови.
Читайте также:
В Подмосковье на трассе спорткар врезался в ограждение и загорелся
Полицейский избежал ареста после смертельного ДТП с мотоциклистом в Петербурге
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тульской области
Ольга Енгалычева