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В Дагестане мужчина девятый день ищет упавшего в реку и пропавшего сына — видео

Фото: iStock/ Olga Yastremska

Фото: iStock/ Olga Yastremska

В Дагестане мужчина девятый день предпринимает попытки отыскать упавшего в реку и пропавшего сына. Ищущего ребенка отца сняли на видео, кадры опубликовал Телеграм-канал Mash Gor.
Отмечалось, что житель Дагестана ищет четырехлетнего сына, который пропал еще 11 мая после падения с моста. Водолазы и спасатели еще не смогли отыскать мальчика, и отец предпринимает попытки найти наследника своими силами.

Из публикации издания ясно, что мужчина не теряет надежды найти сына живым — дагестанец пытается докричаться до ребенка.

Перед исчезновением несовершеннолетний катался на велосипеде. Предварительно, он гулял в одиночестве. Велосипед получилось найти.

Ранее сообщалось, что 17-летняя уроженка Пензы скончалась после пластической операции в Москве. Отмечалось, что девушка хотела исправить врожденный порок верхней челюсти, однако во время процедуры потеряла много крови.



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В Подмосковье на трассе спорткар врезался в ограждение и загорелся
20 мая 2025, 22:26

Фото: iStock/ ELizabethHoffmann

На трассе в Подмосковье спорткар марки McLaren врезался в ограждение и загорелся, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на очевидца.
Отмечалось, что обломки автомобиля разлетелись на 300 метров. По данным главного управления МВД России по Московской области, инцидент произошел на 4-м километре автодороги М-1 «Северный обход Одинцово».

«По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершил столкновение с дорожным ограждением, после чего произошло возгорание автотранспорта», — отмечалось в Телеграм-канале ведомства.

Со слов пресс-службы главка МВД РФ по региону, состояние здоровья водителя и пассажира уточняется.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным источника «Известий», за рулем, предположительно, находился гонщик Василий Куденко.

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Полицейский избежал ареста после смертельного ДТП с мотоциклистом в Петербурге
20 мая 2025, 18:59

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказался заключать под стражу полицейского, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Мужчине вменили статью о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух человек. Несмотря на выдвинутое обвинение, его освободили в зале суда.

По данным следствия, все произошло вечером минувшего воскресенья, 18 мая, на улице Передовиков. Инспектор ППС, нарушая правила дорожного движения, столкнулся с мотоциклистом. В результате аварии погибли напарник полицейского и водитель байка.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту ДТП было возбуждено ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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17-летняя девушка из Пензы умерла после пластической операции в Москве
20 мая 2025, 18:38

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

17-летняя уроженка Пензы скончалась после пластической операции в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, девушка хотела исправить врожденный порок верхней челюсти, однако во время процедуры потеряла много крови. Сначала подростка перевели на ИВЛ в палату пробуждения, а затем — в реанимацию Морозовской детской больницы.

В публикации уточняется, что пациентку оперировали 11 апреля, а ее смерть наступила 16 мая. Одна из версий трагедии — врачебная ошибка пластических хирургов.

Ранее муж избил врача за введение в анус пациентки в никабе инородного предмета. Как уточняет издание «Блокнот», все произошло во Владимире.

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Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тульской области
20 мая 2025, 16:53

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В селе Казначеево Тульской области сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, организовавших нарколабораторию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Задержанные — двое граждан России и один гражданин Армении. Компания организовала незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Из незаконного оборота изъяли лабораторное оборудование, 51 килограмм синтетического наркотика и более 1,5 тонны химических веществ для его производства.

В настоящее время злоумышленники задержаны. Следственные действия продолжаются: правоохранители устанавливают полный масштаб противоправной деятельности, проверяют причастность задержанных к другим преступлениям и выясняют возможное наличие соучастников.

Ранее, 10 апреля, полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию в Санкт-Петербурге.

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#задержание
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В Подмосковье послушник храма пытался похитить дочь и угрожал застрелить экс-жену
20 мая 2025, 15:27

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Подмосковье послушник храма пытался силой забрать свою 14-летнюю дочь у бывшей жены. Инцидент произошел 16 мая на улице Никольской в Одинцовском районе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пострадавшая рассказала, что в тот день, когда она с ребенком возвращалась домой, экс-супруг поджидал их возле подъезда. Мужчина набросился внезапно: использовав перцовый баллончик, попытался затащить девочку в авто. В ответ на сопротивление начал ее душить и угрожать матери расправой. Также, утверждает жертва, в автомобиле сидел сообщник в балаклаве, а на заднем сиденье лежал пистолет.

Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую. Однако нападавший скрылся до приезда правоохранителей. Медики зафиксировали у дочери многочисленные травмы, включая следы на шее и ожог лица. У матери обнаружили ожог сетчатки глаз.

По данным источника, сейчас между экс-супругами идет раздел имущества. В январе этого года с мужчины также потребовали 6,5 миллионов рублей. По словам женщины, именно из-за постоянных побоев они развелись после 10 лет брака.

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