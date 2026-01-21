В Сургуте суд взыскал с районной администрации 1,5 млн за смерть чиновника

21 января 2026, 18:17

Фото: iStock/blinow61

Сургутский городской суд взыскал 1,5 миллиона рублей с администрации Завьяловского района Алтайского края в качестве компенсации морального вреда за убийство главы района Николая Онищенко. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.