В Сургуте суд взыскал с районной администрации 1,5 млн за смерть чиновника
Сургутский городской суд взыскал 1,5 миллиона рублей с администрации Завьяловского района Алтайского края в качестве компенсации морального вреда за убийство главы района Николая Онищенко. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.
Компенсация назначена вдове погибшего. Изначально женщина требовала взыскать 10 миллионов рублей, указывая, что трагедия произошла 4 марта 2025 года во время исполнения Онищенко служебных обязанностей.
По ее словам, в тот день глава района находился на рабочем месте и направился на территорию внутреннего объекта муниципального образования, где и был убит. Суд частично удовлетворил иск, снизив размер компенсации.
Онищенко застрелили в тот момент, когда он выходил из кафе. Предварительно, причиной стало отстранение стрелка от должности руководителя Объединенной дирекции по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе.
