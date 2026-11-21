В Свердловской области беглый зэк похитил ребёнка и удерживал его в заброшенном доме
В Свердловской области беглый зэк похитил ребёнка и удерживал его в заброшенном строении. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Согласно материалу, мужчина отбывал наказание в местной колонии за убийство и кражу, однако 13 ноября совершил побег. Его объявили в федеральный розыск.
Сегодня 37-летнего гражданина заметили в селе Большие Брусяны, где он вступил в контакт с несовершеннолетним. Мужчина увёл мальчика в нежилое здание на улице Ленина и запер там. Силовики провели операцию по освобождению ребёнка, в ходе штурма похитителя ликвидировали.
Мальчик в результате инцидента не пострадал — его жизни и здоровью ничего не угрожает. Telegram-канал Baza уточняет, что сейчас на месте работают следователи и криминалисты, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
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