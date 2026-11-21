21 ноября 2026, 21:23

Дмитрий Дибров признался, что мечтает о пикантной роли на большом экране

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @dibrov.official)

67-летний телеведущий Дмитрий Дибров поделился неожиданными планами на будущее. На светском мероприятии он появился вместе со своей возлюбленной Екатериной Гусевой и пообщался с журналистами. В разговоре с «ТВ Mail» Дибров затронул тему возможного возвращения к актёрской деятельности и признался, что хотел бы попробовать себя в кино.





При этом телеведущий не стал ограничиваться общими рассуждениями о съёмках и уточнил, что его особенно интересуют роли с пикантными эпизодами. По словам Дмитрия, он был бы готов принять участие даже в постельной сцене, однако пока подходящих предложений ему не поступало.





«Да, планирую сниматься в кино. В постельных сценах. Единственное, что меня туда не приглашают», — сказал Дибров.