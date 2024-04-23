В Свердловской области бетонная стена расплющила машину

Фото: Telegram-канал Евгения Писцова
Бетонная стена упала на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области. Об этом 23 апреля сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов в Telegram-канале.
Предварительно отмечалось, что местные жители неоднократно обращались в управляющую компанию с проблемой состояния подпорной конструкции.
Писцов отметил, что ситуация с рухнувшей опорной стенкой на Птичьей горке была известна жителям, которые неоднократно информировали об этом управляющую компанию еще с 2017 года. По его словам, управляющая компания пыталась привлечь застройщика к решению проблемы, но по прошествии гарантийных сроков ответственность за конструкцию перешла к управляющей компании, как к общедомовой собственности.
В 2021 году государственная жилищная инспекция выдала предписание коммунальным службам, чтобы они приняли меры по исправлению ситуации с подпорной стенкой. Однако, из-за их бездействия инспекция обратилась в суд, который должен был рассмотреть дело 25 апреля.
Писцов также отметил, что несмотря на предупреждения, поврежденный автомобиль продолжал находиться в опасной зоне в течение нескольких месяцев. Место происшествия будет ограждено, а завал постепенно будет разбирается. Компетентные органы уже начали проверочные мероприятия.
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Писцов отметил, что ситуация с рухнувшей опорной стенкой на Птичьей горке была известна жителям, которые неоднократно информировали об этом управляющую компанию еще с 2017 года. По его словам, управляющая компания пыталась привлечь застройщика к решению проблемы, но по прошествии гарантийных сроков ответственность за конструкцию перешла к управляющей компании, как к общедомовой собственности.
В 2021 году государственная жилищная инспекция выдала предписание коммунальным службам, чтобы они приняли меры по исправлению ситуации с подпорной стенкой. Однако, из-за их бездействия инспекция обратилась в суд, который должен был рассмотреть дело 25 апреля.
Писцов также отметил, что несмотря на предупреждения, поврежденный автомобиль продолжал находиться в опасной зоне в течение нескольких месяцев. Место происшествия будет ограждено, а завал постепенно будет разбирается. Компетентные органы уже начали проверочные мероприятия.
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Артем Кузьмин