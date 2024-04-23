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В Свердловской области бетонная стена расплющила машину

В Свердловской области бетонная стена упала на припаркованную машину
23 апреля 2024, 17:41
Фото: Telegram-канал Евгения Писцова

Фото: Telegram-канал Евгения Писцова

Бетонная стена упала на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области. Об этом 23 апреля сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов в Telegram-канале.
Предварительно отмечалось, что местные жители неоднократно обращались в управляющую компанию с проблемой состояния подпорной конструкции.

Писцов отметил, что ситуация с рухнувшей опорной стенкой на Птичьей горке была известна жителям, которые неоднократно информировали об этом управляющую компанию еще с 2017 года. По его словам, управляющая компания пыталась привлечь застройщика к решению проблемы, но по прошествии гарантийных сроков ответственность за конструкцию перешла к управляющей компании, как к общедомовой собственности.



В 2021 году государственная жилищная инспекция выдала предписание коммунальным службам, чтобы они приняли меры по исправлению ситуации с подпорной стенкой. Однако, из-за их бездействия инспекция обратилась в суд, который должен был рассмотреть дело 25 апреля.

Писцов также отметил, что несмотря на предупреждения, поврежденный автомобиль продолжал находиться в опасной зоне в течение нескольких месяцев. Место происшествия будет ограждено, а завал постепенно будет разбирается. Компетентные органы уже начали проверочные мероприятия.

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В Пушкинском городском округе потушили горевшую траву
23 апреля 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники пожарно-спасательной части Мособлпожспаса ликвидировали возгорания сухой травы в Пушкинском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Работники подразделения оперативно потушили очаг возгорания на площади 80 кв. м., что позволило избежать страшных последствий. После ликвидации пала сухой травы специалисты провели профилактические беседы с жителями близлежащей деревни. Им напомнили правила пожарной безопасности, которые помогут оградить себя и своё жилье от огня. Населению объяснили, что из-за пала травы страдают растения, погибают насекомые, птицы и звери, а иногда и люди», – рассказал начальник ПСЧ-328 Евгений Брынцев.
Не все жители региона понимают, что поджигать растительность нельзя, добавил пожарный. Наводя порядок на своих участках, они часто жгут сухостой, ветки и листву. Однако маленькие поджоги быстро превращаются в серьёзные пожары. Поэтому необходимо соблюдать бдительность, чтобы пламя никому не навредило, заключил Брынцев.

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#подмосковье
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Россиянин перелез через балкон на 11-этаже для спасения пенсионерки — видео
Е1.ru: Житель Екатеринбурга перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти пенсионерку
23 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Работающий инженером екатеринбуржец перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти пенсионерку, пишет портал Е1.ru.
Оказалось, что бабушку там случайно запер внук. Героизм жителям Екатеринбурга попал на видео.

На кадрах видно, как россиянин перебирается без страховки, отверткой вскрывает балконную дверь и освобождает пенсионерку.
Как отмечает издание, родственники бабушки не брали трубку, на место вызвали спасателей. Однако чтобы не терять ни минуты инженер сам вызволил пожилую женщину.

Руководитель местной обслуживающей управляющей компании заявил, что инженера наградят.

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Актёр и модель Агафонов задержан в подмосковных Люберцах с килограммом кокаина

Школьник назвал себя Гитлером и заставил детей выкрикивать нацистские лозунги

В ДНР заочно осудили на пожизненный срок морпеха ВСУ за убийство двух человек

#екатеринбург
#пенсионерка
#спасение
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Актёр и модель Агафонов задержан в подмосковных Люберцах с килограммом кокаина
23 апреля 2024, 16:45

Фото: istockphoto/CreativaImages

В Московской области правоохранители задержали актёра и модель Евгения Агафонова. При себе у него нашли более килограмма кокаина.
Актёр был рекламным лицом многих известных российских и зарубежных брендов, передаёт ИА Регнум. Телезрителям он известен по съёмкам в рекламных роликах Pepsi и торговой марки одежды «Снежная королева». Теперь мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Полицейские остановили машину Haval F7X, которой управлял Агафонов, для досмотра. В багажнике был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом. Эксперты установили, что это кокаин. Сообщается, что перед задержанием сотрудники отдела по борьбе с наркотиками некоторое время следили за манекенщиком.

В отношении актёра возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (оборот наркотиков в особо крупном размере). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, — до 20 лет лишения свободы.

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#рф
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В Поволжье воспитательница детского сада повесила девочку на заборе
23 апреля 2024, 16:31

Фото: iStock/SB Arts Media

В Поволжье сняли на видео повешенную на заборе воспитанницу детского сада. Ролик опубликовало издание «NewsNN | Нижний Новгород» в своем Telegram-канал.
На кадрах видно, что девочка не может отойти от забора, поскольку ее за одежду подвесили на одну из его досок. Рядом с ней стоит воспитательница. Через некоторое время она подходит к забору, жестом делает внушение ребенку и снимает с него.

Родители девочки обратились к заведующей детского сада. Та заявила, что ролик начинается не с начала «и еще надо доказать, что это она». Сообщается, что воспитательницу отстранили от работы. Проводится служебное расследование.

Ранее в Москве няню из коррекционного детского сада обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Мать пришла забирать ребенка из сада и увидела у него кровоподтек под глазом. Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девочка
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Школьник назвал себя Гитлером и заставил детей выкрикивать нацистские лозунги
В Нижегородской области полиция задержала школьника, назвавшегося Гитлером
23 апреля 2024, 16:09

Фото: iStock/tiero

Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области привлекли к ответственности десятиклассника, который представился Гитлером и заставил учащихся выкрикивать нацистские лозунги.
Об этом сообщило региональное управление МВД.

Ранее Telegram-канал NewsNN опубликовал информацию, что в одной из школ Кстово учащийся представился Гитлером и заставлял детей приветствовать его поднятием руки.

По данным пресс-службы УМВД, произошедшее увидела учительница, которая вошла в класс. Она сообщила о случившемся директору, а тот – в полицию.

Как заявил сам десятиклассник, дети из пятого класса не давали ему делать домашнее задание на перемене. Тогда он решило испугать их, представившись Гитлером.

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#дети
#школа
#россия
#инцидент
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В ДНР заочно осудили на пожизненный срок морпеха ВСУ за убийство двух человек
23 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/AMilkin

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор морпеху ВСУ за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
«Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении пулеметчика 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, старшего матроса Глеба Стрышко. Суд приговорил Стрышко к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что наказание он должен отбывать в исправительной колонии особого режима.

Суд установил, что в апреле 2022 года военный в Мариупольском металлургическом комбинате убил двух мирных жителей из-за подозрения их в содействии ВС РФ.

После этого Стрышко скрылся, а девятого августа того же года его объявили в международный розыск.

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#вс рф
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Украинский призывник умер от эпилепсии по дороге в учебный центр
На Украине военнообязанный умер от эпилепсии по дороге в военный учебный центр
23 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Украине призывник умер от эпилептического приступа в Закарпатской области, хотя военно-врачебная комиссия признала его годным для военной службы, сообщил уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Любинец в своем Telegram-канале.
«Я начал расследование по возможному нарушению прав человека. Это дело будет находиться под моим личным контролем», — заявил омбудсмен.
Любинец также отметил, что его представители будут активно работать в Львовской и Закарпатской областях, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

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#всу
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Готовившего покушение на президента Словакии украинца задержали в Чехии
23 апреля 2024, 15:21

Фото: iStock/ronstik

Служба безопасности и информации Чехии задержала 24-летнего гражданина Украины, готовившего покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини.
Об этом пишет информационное агентство CTK.

По данным издания, украинца задержали 22 апреля в городе Брно, когда он доставал оружие из тайника. Силовики описали его как психически нездорового и националистически настроенного человека.

Сам задержанный Марунич В. проживает в Чехии с 2021 года. До приезда в европейский город он был задержан на Украине за популяризацию детской порнографии и мошенничество.

Как отмечает чешская контрразведка, после задержания он подписал соглашение о сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины и стал его агентом.

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#чехия
#украина
#задержание
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В нижегородской колонии в тайнике нашли более сотни телефонов и сим-карт
ФСИН: сотни телефонов и сим-карт нашли в нижегородской ИК-6 в газовых баллонах
23 апреля 2024, 15:13

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

В исправительной колонии в Нижегородской области нашли крупную партию запрещенных предметов, включая более сотни сотовых телефонов, сим-карт и флешек. Как сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, все эти предметы спрятали в баллоны из-под пропана.
«Сотрудники ИК-6 ночью с 22 на 23 апреля 2024 года обнаружили склад с запрещенными предметами, спрятанными в бытовых баллонах пропана. При распиле баллонов были изъяты 130 сотовых телефонов, 115 SIM-карт, 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, зажигалки, дрожжи, флеш-карты, адаптеры, 10 гарнитур для сотовых телефонов, зарядные устройства, комплектующие для сотовых телефонов и прочие запрещенные предметы, которые запрещено хранить и использовать в учреждениях уголовно-исправительной системы», — говорится в сообщении.
Сотрудники оперативного отдела колонии выявили организаторов канала поставки запрещенных предметов, проводится проверка. Как отметили в ведомстве, это одна из крупнейших партий запрещенных предметов, которую удалось обнаружить сотрудникам ФСИН за последние годы.

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