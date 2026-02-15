В Свердловской области детей насмерть завалило снегом
Двух мальчиков насмерть завалило снегом в Свердловской области во время катания на горке. Об этом пишет издание E1.
Трагедия произошла в селе Сылва, расположенном в Шалинском районе. Два мальчика восьми и девяти лет катались на тюбинге на местном сугробе. В момент их спуска с горки начался сход лавины, которая полностью накрыла детей. Бабушка одного из мальчиков обнаружила их в снегу. Сначала она нашла тюбинг, а затем увидела и детей.
Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних. Дело открыто по статье 109 УК РФ, часть 3 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, пытались реанимировать пострадавших. Однако, по словам очевидцев, реанимационные мероприятия не увенчались успехом, так как мальчики погибли на месте.
