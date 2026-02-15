В Свердловской области детей насмерть завалило снегом

15 февраля 2026, 17:36

E1: Двух мальчиков насмерть завалило снегом, когда они катались с горки

Фото: iStock/Iulianna Est

Двух мальчиков насмерть завалило снегом в Свердловской области во время катания на горке. Об этом пишет издание E1.