Во Владимирской области водитель без прав насмерть сбил 13-летнего велосипедиста
Во Владимирской области автомобиль Lada под управлением местного жителя насмерть сбил 13-летнего велосипедиста. Информацию предоставило СУ СК России по региону.
Трагедия произошла в Гусь-Хрустальном муниципальном округе. Следствие установило, что водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.
По сведениям ведомства, мужчина утратил контроль над машиной, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался ему навстречу. От полученных травм подросток скончался на месте. В настоящее время автомобилисту предъявлено обвинение.
Ранее трагический случай зафиксировали в Новосибирской области. Там грузовой состав насмерть сбил девочку.
Читайте также: