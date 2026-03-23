В Свердловской области мать избила сына на глазах у сверстников
В поселке Большой Исток Свердловской области женщина избила собственного сына на улице. Об этом сообщает портал E1.ru.
По их словам, мать нанесла мальчику несколько ударов кулаком, когда он пытался вырваться. Даже после того как ребенок упал на землю, она не прекратила избиение.
Свидетели предполагают, что перед этим несовершеннолетний мог сбежать из дома. Также очевидцы утверждают, что женщина злоупотребляет алкоголем.
Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
