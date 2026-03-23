На Урале мать бросила бойца СВО еще в младенчестве и претендует на его миллионы
В Каменске-Уральском разгорелся спор за выплаты семье погибшего участника СВО. На деньги претендовали его мать, которая бросила сына в младенчестве, и вдова, однако суд встал на сторону дедушки, воспитавшего мужчину.
По информации Е1.ru, женщина не участвовала в жизни сына более 20 лет и возобновила общение с ним только после его отправки на службу. После его гибели она, как и супруга, заявила права на компенсации.
Дедушка погибшего обратился в суд, указав, что именно он занимался воспитанием внука. Он предоставил документы, подтверждающие это. Суд учёл представленные доказательства и отказал матери и вдове в выплатах.
Общая сумма компенсаций семьям погибших военнослужащих составляет около 14 миллионов рублей. В неё входят страховые выплаты, единовременное пособие и другие меры поддержки. Средства распределяются между ближайшими родственниками в установленном законом порядке.
Читайте также: