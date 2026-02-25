В Свердловской области мужчину осудили за убийство 7 человек свыше 30 лет назад

25 февраля 2026, 10:26

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор Виктору Петриченко, обвиняемому в убийстве семерых человек в 1992 году. Мужчине назначено 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима — это максимально возможное наказание по действовавшему тогда УК РСФСР.