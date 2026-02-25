В Свердловской области мужчину осудили за убийство 7 человек свыше 30 лет назад
Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор Виктору Петриченко, обвиняемому в убийстве семерых человек в 1992 году. Мужчине назначено 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима — это максимально возможное наказание по действовавшему тогда УК РСФСР.
По версии следствия, 31 декабря 1992 года Петриченко познакомился на вокзале Свердловск-Пассажирский с водителем автобуса, его семьей и родственниками. После совместного употребления алкоголя его пригласили встречать Новый год в Каменск-Уральский. В квартире мужчина подмешал клофелин в спиртное пятерым взрослым, а когда те уснули — убил их, нанеся удары слесарным молотком по голове. Затем он расправился с двумя детьми и похитил имущество на 86 тысяч рублей.
Задержать Петриченко удалось спустя 32 года в Белогорске Амурской области. Его личность установили по отпечаткам пальцев и следам на окурках. Мужчина признал вину.
Более строгое наказание назначить невозможно, поскольку преступление квалифицировано по ст. 102 УК РСФСР, где максимальный срок лишения свободы составлял 15 лет. Помимо тюремного срока, фигурант обязан выплатить компенсацию семье погибших в размере 10 миллионов рублей.
