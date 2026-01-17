В Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе
В Кочубеевском округе Ставропольского края произошёл взрыв в кафе. Об этом сообщил глава округа Олег Борзов. Его слова приводит РЕН ТВ.
Возгорание случилось в заведении у федеральной трассы «Кавказ». Экстренные и специализированные службы, включая пожарные расчёты, быстро прибыли на место. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона.
В результате чрезвычайного происшествия восемь человек пострадали, среди них трое детей. Медики оказали помощь всем потерпевшим, затем их направили в больницы. Пожарные полностью потушили пожар. Сейчас специалисты работают на месте и выясняют точные обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве гранаты в здании МВД Сыктывкара существенно выросло.
Читайте также: