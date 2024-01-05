В Свердловской области подросток надышался газом из зажигалки и умер

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В городе Берёзовский Свердловской области 17-летний студент техникума пил энергетики и дышал газом из зажигалки в гостях у подруги. Спустя некоторое время он потерял сознание, а прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого человека. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
«Вечером 4 января подросток находился в гостях у знакомой девушки 2007 года рождения, где употреблял энергетические напитки и вдыхал пары газа. Впоследствии несовершеннолетний потерял сознание. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть подростка», — сообщили в надзорном ведомстве.
Уточняются, что подросток рос в полной семье, на учёте никогда не состоял и являлся учащимся первого курса техникума. В настоящее время проводится проверка.
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Диана Аванесян