В Свердловской области правоохранители задержали мэра города Артёмовский

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В городе Артёмовский Свердловской области правоохранители задержали главу городской администрации Константина Трофимова. Его подозревают в совершении коррупционного преступления.
Как сообщает издание URA.RU, полицейские в штатском пришли к мэру в обеденный перерыв, показали удостоверения и увели его прямо из рабочего кабинета. Сам кабинет силовики опечатали.
По данным источника издания, основанием для задержания Трофимова могли стать подозрения, основанные на показаниях одного или нескольких руководителей муниципальных унитарных предприятий (МУП) Артёмовского, с которыми мэр заключал соглашения от имени города.
Константин Трофимов стал главой администрации Артёмовского после его избрания на этот пост в 2020 году.
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По данным источника издания, основанием для задержания Трофимова могли стать подозрения, основанные на показаниях одного или нескольких руководителей муниципальных унитарных предприятий (МУП) Артёмовского, с которыми мэр заключал соглашения от имени города.
Константин Трофимов стал главой администрации Артёмовского после его избрания на этот пост в 2020 году.
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Александр Бойцов