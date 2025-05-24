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В Свердловской области силовики провели рейд на ЛГБТ*-вечеринке «в стиле 90-х»

В Каменске-Уральском силовики провели рейд на ЛГБТ*-вечеринке
Фото: iStock/ BrianAJackson

Фото: iStock/ BrianAJackson

Правоохранители совместно с участниками организации «Русская община» провели рейд на ЛГБТ*-вечеринке в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.
«Во втором рабочем поселке, на второй Полевой улице в ночь на субботу «Русская община» и правоохранительные органы остановили ЛГБТ*-мракобесие. Для «увлекательного путешествия в прошлое» на вечеринку «в стиле 90-х» участники сходки пригласили травести-артистов*», — обратил внимание источник.

Со слов представителя силовых структур, в отношении организатора мероприятия составили протокол по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

Информатор объяснил, что всего для снятия отпечатков пальцев и осмотра правоохранители задержали 26 человек, затем их отпустили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Согласно закону, наказание по этой статье предусматривает до восьми лет заключения, уточнил информатор.

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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#мероприятия
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#лгбт
#полиция
Тело пропавшего на снегоходе мужчины нашли посреди тундры в ЯНАО
24 мая 2025, 15:25

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В эту субботу, 24 мая, в ЯНАО завершились поиски местного жителя, пропавшего посреди тундры. Его тело обнаружили через четыре дня в двух километрах южнее фактории Хадынто. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на районное отделение ЕДДС.
По данным источника, ночью минувшего вторника, 20 мая, мужчина отправился на снегоходе с фактории Хадынто к своему чуму. Спустя трое суток на диспетчерский пульт поступило сообщение о его исчезновении. До настоящего момента о местонахождении тундровика ничего не было известно.

Перед этим сообщалось, что при пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири пострадали три человека.

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#мужчина
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#спасатели
#смерть
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В ДНР из-за взрыва бытового газа пострадали четыре человека
24 мая 2025, 14:15

Фото: iStock/ Magdalena Wygralak

В Киевском районе Донецка случился взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, сообщило Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике в Телеграм-канале.
В результате происшествия пострадали четыре человека, еще один, по предположениям, может находиться под завалами.

«Произошел взрыв бытового газа без последующего горения», — отметили представители МЧС РФ по региону.

Спасатели извлекли из-под обломков троих людей — двух женщин и мужчину. Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи. Помимо прочего, травмы получил несовершеннолетний, но госпитализация ему не потребовалась.

Из-за инцидента разрушены балконы и окна, а где-то осыпалась кирпичная кладка. Согласно информации главы города Донецка Алексея Кулемзина, в доме повреждено пять квартир.

На месте случившегося продолжают работать спасатели. Там находятся 38 специалистов и девять единиц техники МЧС России.

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#газ
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#спасатели
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Родные зарезанной на Урале пенсионерки заплатят 300 тысяч за поимку убийцы
24 мая 2025, 13:08

Фото: iStock/Tunatura

Родственники 64-летней пенсионерки, жестоко убитой на станции Чапаевская в Екатеринбурге, объявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за любую информацию о преступнике. Трагедия произошла 26 апреля, когда пожилая женщина возвращалась из салона красоты. Об этом сообщает «РИА Новости».
Момент происшествия попал на камеру проезжающего мимо поезда. Судя по кадрам, рядом с пенсионеркой находился худощавый мужчина в черной куртке и шапке. Однако из-за плохого качество записи разглядеть лицо и составить фоторобот не представляется возможным.

По данным агентства, жители города встревожены, что убийца до сих пор на свободе. Родственники требуют усилить группу следователей и установить дополнительные камеры на станции.

В публикации отмечается, что на теле погибшей обнаружили пять ножевых ранений. Ее семья уже обратилась за помощью к председателю СКР.

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Петербурженка подожгла отдел полиции, поверив мошенникам
В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге отдела полиции
24 мая 2025, 11:41

Фото: iStock/Fedorovekb

В Петербурге задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге отделения полиции на улице Кораблестроителей в западной части Васильевского острова. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Фонтанку».
По данным источника, петербурженка подошла к зданию, разбила окно и устроила пожар в актовом зале. Полицейским удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарной бригады.

В публикации отмечается, что подозреваемая объяснила свои действия давлением мошенников. В середине мая неизвестные взломали ее аккаунт на Госуслугах, оформили кредиты и обвинили в финансировании ВСУ. Чтобы избежать ответственности, она решилась на поджог. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

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#пожар
#уголовное поджог
#возгорание
#полиция
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В Подмосковье очевидцы реанимировали пострадавшего в ДТП ребенка на трассе М-12
24 мая 2025, 11:16

Фото: iStock/ Motortion

В Подмосковье очевидцы спасали несовершеннолетнего сразу после массового дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
На появившихся в Интернете кадрах видно, как мужчины проводят реанимационные мероприятия пострадавшему в аварии малышу.

Известно, что двоих несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, доставили в состоянии средней тяжести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) — Клинику доктора Рошаля.

«Им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, оказывается квалифицированная медицинская помощь в необходимом объеме», — отметили представители департамента здравоохранения Москвы в Телеграм-канале.

В сообщении уточнялось, что угрозы для жизни и здоровья пострадавших детей нет.

Напомним, что 23 мая на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Авария случилась из-за столкновения микроавтобуса с двумя легковушками.

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