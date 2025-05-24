В Свердловской области силовики провели рейд на ЛГБТ*-вечеринке «в стиле 90-х»

Фото: iStock/ BrianAJackson
Правоохранители совместно с участниками организации «Русская община» провели рейд на ЛГБТ*-вечеринке в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.
«Во втором рабочем поселке, на второй Полевой улице в ночь на субботу «Русская община» и правоохранительные органы остановили ЛГБТ*-мракобесие. Для «увлекательного путешествия в прошлое» на вечеринку «в стиле 90-х» участники сходки пригласили травести-артистов*», — обратил внимание источник.
Со слов представителя силовых структур, в отношении организатора мероприятия составили протокол по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).
Информатор объяснил, что всего для снятия отпечатков пальцев и осмотра правоохранители задержали 26 человек, затем их отпустили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Согласно закону, наказание по этой статье предусматривает до восьми лет заключения, уточнил информатор.
Читайте также:
В ДНР из-за взрыва бытового газа пострадали четыре человека
Родные зарезанной на Урале пенсионерки заплатят 300 тысяч за поимку убийцы
Петербурженка подожгла отдел полиции, поверив мошенникам
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Ольга Енгалычева