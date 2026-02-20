Экс-чиновница 13 лет пряталась от правосудия, разыграв собственную смерть

20 февраля 2026, 11:02

В Астраханской области задержали бывшую чиновницу, инсценировавшую свою смерть

Фото: Istock/zoka74

В 2012 году бывшая первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина получила семь лет колонии за коррупцию. После вынесения приговора женщина уехала в Татарстан, инсценировав свою смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.