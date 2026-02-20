Экс-чиновница 13 лет пряталась от правосудия, разыграв собственную смерть
В 2012 году бывшая первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина получила семь лет колонии за коррупцию. После вынесения приговора женщина уехала в Татарстан, инсценировав свою смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Выяснилось, что Ступина нашла в интернете информацию об обнаружении в Новосибирской области тела неопознанной женщины, внешне похожей на неё. Экс-чиновница воспользовалась этим: её муж отправился на опознание и подтвердил, что погибшая — его супруга.
После официального закрытия дела Марианна вернулась в Астраханскую область, где вела скрытный образ жизни на протяжении 13 лет. В 2026 году правоохранительные органы установили, что осуждённая жива. Сотрудники следственных органов нашли её и доставили в исправительное учреждение для отбывания наказания.
Ранее суд в Челябинске приговорил экс-министра Антона Бахаева к восьми годам колонии за взятки.
