В Туркестанской области суд приговорил экс-тамаду к сроку за насилие над отцом
Суд в Туркестанской области приговорил Алмаза Садакбаева к пяти годам лишения свободы за систематические избиения своего пожилого отца. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.
У Садакбаева репутация «весёлого тамады», однако выяснилось, что он регулярно избивал 70-летнего отца, у которого с 2020 года были серьёзные проблемы со здоровьем и передвижением. Потерпевшему причиняли физические и психические страдания, а также вред здоровью средней тяжести. Осенью 2025 года мужчина скончался, при этом суд не установил прямой причинно-следственной связи между избиениями и смертью.
Подсудимый признал вину и раскаялся, просил смягчить наказание, ссылаясь на наличие несовершеннолетних детей и статус единственного кормильца семьи. Суд учёл отсутствие судимостей и признание вины как смягчающие обстоятельства.
Несмотря на то что обвинение запрашивало шесть лет лишения свободы, суд назначил Садакбаеву пять лет тюрьмы. Приговор пока не вступил в законную силу.
