В Петербурге прошли массовые обыски по делу о легализации мигрантов
В Санкт-Петербурге правоохранители провели масштабные обыски по делу о легализации мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Силовики провели свыше 60 обысков 10 сентября. Правоохранители проверили адреса проживания фигурантов и офисы подконтрольных фирм.
Несколько десятков человек доставили в отделения для проведения процессуальных действий. Еще 10 подозреваемых допросили в качестве подозреваемых и арестовали. По фактам преступной деятельности возбуждено уголовное дело.
