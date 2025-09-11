Достижения.рф

В Петербурге прошли массовые обыски по делу о легализации мигрантов

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге правоохранители провели масштабные обыски по делу о легализации мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.



Силовики провели свыше 60 обысков 10 сентября. Правоохранители проверили адреса проживания фигурантов и офисы подконтрольных фирм.

Несколько десятков человек доставили в отделения для проведения процессуальных действий. Еще 10 подозреваемых допросили в качестве подозреваемых и арестовали. По фактам преступной деятельности возбуждено уголовное дело.

Иван Мусатов

