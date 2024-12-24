В Сирии боевики подожгли рождественскую елку

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Группа иностранных боевиков подожгла рождественскую елку в христианском городе Скальбия, расположенном на севере сирийской провинции Хама. Об этом проинформировала местная газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины Скальбии, Магера Хаддада.
По словам Хаддада, восемь не сирийских граждан устроили поджог всего через два дня после установки ёлки. Отмечается, что службы безопасности уже задержали виновных. Помимо этого, настоятель также добавил, что рождественская елка и праздничная иллюминация будут восстановлены.
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