В Свердловской области в результате аварии пострадали семь человек

Фото: iStock/ Aleksei Andreev
Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщило региональное управление Госавтоинспекции в Телеграм-канале.
Отмечалось, что утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat, который двигался навстречу.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали семь человек, среди которых были дети 12 и 13 лет.
В Госавтоинспекции обратили внимание, что четыре взрослых участника аварии находятся в реанимации.
Читайте также:
В Аргентине при аварии с двухэтажным автобусом погибло семь человек
В Брянской области произошло массовое ДТП с 15 автомобилями
Опубликовано видео ДТП с «Газелью» возле станции «Парк Победы»
В дорожно-транспортном происшествии пострадали семь человек, среди которых были дети 12 и 13 лет.
«Медики оказывают всем необходимую помощь», — подчеркивалось в сообщении.
В Госавтоинспекции обратили внимание, что четыре взрослых участника аварии находятся в реанимации.
Уточнялось, что движение транспорта на этом участке дороги временно ограничено, функционирует только одна полоса.
«Назначена проверка по данному факту», — добавили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Читайте также:
В Аргентине при аварии с двухэтажным автобусом погибло семь человек
В Брянской области произошло массовое ДТП с 15 автомобилями
Опубликовано видео ДТП с «Газелью» возле станции «Парк Победы»
Ольга Енгалычева