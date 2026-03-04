Россиянин надругался над четырехлетней девочкой и получил суровый срок

04 марта 2026, 17:04

Жителя Крыма осудили на 13 лет за надругательство над четырехлетней девочкой

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

33-летнего жителя Крыма осудили за сексуальное насилие в отношении четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики.