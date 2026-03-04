Россиянин надругался над четырехлетней девочкой и получил суровый срок
33-летнего жителя Крыма осудили за сексуальное насилие в отношении четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики.
По версии следствия, все произошло 4 июня 2025 года. Мужчина остался в квартире наедине с девочкой, которая приходилась родственницей его сожительнице, и надругался над ней.
Мать малышки узнала о случившемся и обратилась в полицию. Вскоре педофила задержали, возбудив против него уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК.
Следователи расследовали преступление, собрав достаточно доказательств. Суд признал крымчанина виновным и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.
