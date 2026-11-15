В Свердловской области водитель маршрутки насмерть сбил 60-летнюю женщину на зебре

15 ноября 2026, 01:00

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» @gibdd_66

В Нижней Туре водитель маршрутки насмерть сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошёл вечером 14 ноября 2026 года на улице 40 лет Октября. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области».





Предварительно, женщина переходила дорогу по зебре, когда на неё наехал автобус ПАЗ. За рулём сидел 58-летний мужчина. В салоне находилось 20 пассажиров — никто из них не пострадал, однако пешеход скончалась на месте до приезда скорой.



Автоинспекторы выяснили, что у автобуса не работали противотуманные фары, а водитель постоянно перерабатывал. На него составили протоколы. Мужчина признался, что не заметил погибшую вовремя. Отмечается, что у перехода, где произошла трагедия, отсутствовали освещение, разметка и дорожные знаки, также была зимняя скользкость.



«Возбуждено производство по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Нижнетуринского округа», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.