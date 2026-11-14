Дакоту Джонсон снова заметили с бывшим возлюбленным Меган Фокс

14 ноября 2026, 22:56

Дакота Джонсон и Machine Gun Kelly провели ночь вместе

Дакота Джонсон (Фото: Instagram* / @dakotajohnson)

Дакота Джонсон и Machine Gun Kelly вновь оказались в центре внимания из-за слухов о возможном романе. 37-летнюю актрису и 36-летнего музыканта, настоящее имя которого Колсон Бейкер, заметили вместе поздно ночью возле студии артиста в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.