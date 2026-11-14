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Дакоту Джонсон снова заметили с бывшим возлюбленным Меган Фокс

Дакота Джонсон и Machine Gun Kelly провели ночь вместе
Дакота Джонсон (Фото: Instagram* / @dakotajohnson)

Дакота Джонсон и Machine Gun Kelly вновь оказались в центре внимания из-за слухов о возможном романе. 37-летнюю актрису и 36-летнего музыканта, настоящее имя которого Колсон Бейкер, заметили вместе поздно ночью возле студии артиста в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.



Папарацци удалось заснять момент, когда Бейкер помогал Джонсон спуститься по лестнице, придерживая её за руку. Совместное появление знаменитостей стало очередным поводом для обсуждения их предполагаемых отношений, о которых СМИ пишут уже около двух месяцев.

Сами Дакота и Колсон пока никак не прокомментировали слухи. Ранее сообщалось, что знаменитости сблизились после свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. После торжества их якобы неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях и вечеринках.

При этом, по сведениям инсайдеров, окружение Джонсон с беспокойством относится к её возможной связи с музыкантом. Ранее Бейкер состоял в отношениях с Меган Фокс. Пара даже планировала пожениться, однако впоследствии расторгла помолвку и рассталась. Сама Фокс не раз рассказывала о трудностях, которые возникали в её отношениях с артистом.

Пока неизвестно, действительно ли между Джонсон и Бейкером завязались романтические отношения. Однако их новые совместные появления продолжают подогревать интерес к этой истории.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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