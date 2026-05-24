Мариинка оказала помощь пострадавшему при стрельбе саксофонисту

24 мая 2026, 16:55

Пострадавшему при стрельбе 11-летнему саксофонисту оказали помощь в Мариинке

В Санкт-Петербурге сотрудники Мариинского театра оказали первую помощь 11-летнему саксофонисту, в которого выстрелили из пневматического пистолета в Минском переулке. Ребенка оперативно доставили в театральный медпункт и вызвали скорую, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.





Затем мальчика госпитализировали в Детскую городскую больницу. Угрозы его жизни и здоровью нет.



Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали 38-летнего мужчину, который выстрелил в юного музыканта из окна соседнего дома. По данным ведомства, злоумышленнику не понравилось, что ребенок играет на саксофоне.



В Мариинском театре выразили обеспокоенность произошедшим. Там заверили, что следят за судьбой пострадавшего.



