В Свободном женщину, закопавшую сына в сугроб, не пускают к нему в больницу

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В Свердловской области молодую мать, которая закопала новорождённого сына в сугроб, не пускают к нему в больницу, об этом сообщил её свёкр в интервью для E1.RU.
Напомним, шокирующий случай произошёл 20 декабря. Свердловчанка приехала на дачу к свёкру в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Свободный.
Там она планировала в тайне от всех родить ребёнка. На утро молодую мать с ребёнком обнаружил хозяин дачи. Он побежал за помощью, а когда вернулся, то нашёл новорождённого мальчика закопанным в сугробе.
По его словам, все очень переживают, что ребёнка могут определить в дом малютки.
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Там она планировала в тайне от всех родить ребёнка. На утро молодую мать с ребёнком обнаружил хозяин дачи. Он побежал за помощью, а когда вернулся, то нашёл новорождённого мальчика закопанным в сугробе.
«Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Она сдала анализы, результаты будут готовы лишь в конце января. В больницу пока что никого не пускают, даже Татьяну (мать)», — рассказал свёкр женщины.
По его словам, все очень переживают, что ребёнка могут определить в дом малютки.
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Евгения Парфентьева