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Закопавшая в сугроб новорожденного женщина захотела забрать его домой

Свердловчанка, закопавшая сына в сугроб, теперь хочет забрать его домой
25 декабря 2023, 14:38
Фото: istock / geargodz

Фото: istock / geargodz

Жительница поселка Свободный Свердловской области, которая закопала новорожденного в сугроб, призналась, что делала это спонтанно. Об этом сообщает E1.ru.

«Я не знаю, что произошло в тот момент, сама себе ничего объяснить не могу. Я никому не говорила про беременность», — призналась девушка.
Она заявила, что не хотела причинить вред ребенку. После родов она собиралась написать отказ от малыша. Она рассказала, как в день родов сообщила мужу, что поедет в больницу. Покинув квартиру, она поехала на дачу, где родила в бане. Ребенка случайно заметил родственник женщины, который в тот день незапланированно оказался на даче. Сейчас мальчик находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что малышка была тепло одета и осторожно завернута в пеленку без помех для дыхания.


Свердловчанка заявила, что хочет забрать ребенка домой. Полиция проводят следственные мероприятия.

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Женщина бросила сына-детсадовца посреди проезжей части
В Новосибирске женщина везла сына на санках и бросила его посреди дороги
25 декабря 2023, 14:23

Фото: istock / aetb

В Новосибирске женщина везла маленького сына на санях и составила его посреди дороги. Об этом информирует РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина собиралась переходить дорогу вместе с ребенком. Когда загорелся зеленый свет светофора, россиянка начала толкать санки. Прямо посреди дороги женщина почему-то решила высадить мальчика и пойти дальше. Ребенок растерялся и стоя перед автомобилями, не понимал, что делать дальше.

Позже мать опомнилась и начала звать сына. Перейти дороги ребенку помог прохожий. Очевидцы ситуации потребовали наказать женщину.

До этого сообщалось, что в Петергофе мать отошла в ванную и нашла четырехмесячную дочь мертвой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дороги
#женщина
#мать
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СК: Двое детей и пенсионерка погибли при пожаре из-за гирлянды в Омской области
25 декабря 2023, 14:21

Фото: iStock/Kara Capaldo

Двое детей и их бабушка погибли при пожаре в Омской области, который разгорелся из-за новогодней гирлянды, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации следствия, пожар разгорелся 25 декабря в 14:25 (11:25 по московскому времени) в доме СНТ «Березовая Роща» в поселке Береговой Омской области.

В момент возгорания в доме находилась 38-летняя женщина, трое её малолетних детей и бабушка. Именно женщина услышала, как сработал датчик задымления, схватила четырёхлетнюю дочь и выбежала с ней на улицу. Она хотела потушить пожар сама, но не смогла этого сделать. В результате, в огне погибли её пожилая мать и двое маленьких сыновей.

Предположительно, в доме загорелась гирлянда, которой была украшена новогодняя ёлка. В настоящий момент следователи устанавливают все подробности произошедшего.

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Убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского виллы на египетском курорте

Мужчине дали 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве в 1989 году
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#пожар
#погибшие
#дети
#пенсионерка
#следственный комитет
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В Сергиевом Посаде из вентиляции жилого дома достали галку
25 декабря 2023, 14:03

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса освободили галку, застрявшую в вентиляционной шахте многоквартирного жилого дома. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили жители, услышавшие крик и хлопанье крыльев испуганной птицы за ревизионным люком. Самостоятельно вызволить пленницу хозяева квартиры не смогли.
«Работники противопожарно-спасательной службы выехали по указанному адресу, а собственники жилья тем временем открыли дверцу люка. Птица, вырвавшись из заточения, стала метаться по ванной комнате. Спасатели аккуратно поймали пернатую гостью с сине-чёрным опереньем. Она оказалась обыкновенной галкой», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов.
По его словам, убедившись, что птица не получила повреждений, специалисты выпустили её на волю.

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Убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского виллы на египетском курорте
25 декабря 2023, 14:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Недалеко от дороги Эль-Хадаба найден труп Мохаммеда Аль-Алави - автора расследования о покупке тёщей президента Украины Владимира Зеленского виллы за пять млн долларов на египетском вип-курорте Эль-Гуна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, в августе текущего года Мохаммед опубликовал свое расследование о покупке тёщи Зеленского Ольги Кияшко. Она купила шикарный особняк на самом побережье Красного моря, на закрытом курорте Эль-Гуна. Метраж дома составляет 300 квадратных метров. Покупка была оформлена 16 мая 2023 года и составила порядка пяти миллионов долларов.

23 декабря был найден труп журналиста, опубликовавшего расследование. На теле были многочисленные ссадины, переломы и ЧМТ. Причина смерти не раскрывается.

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#покупка
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Россиянку отправили на принудительное лечение по делу о фейках про российскую армию
В Петербурге суд отправил женщину на лечение в психбольницу за фейки про армию
25 декабря 2023, 14:00

Фото: istock / shironosov

Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу Викторию Петрову, которая обвиняется в распространении фейков про ВС РФ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

Девушку арестовали в мае 2022 года по подозрению в распространении заведомо ложной информации о российской армии в социальной сети «ВКонтакте».

«Районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Виктории Петровой, который предусматривает принудительное лечение в течение шести месяцев в психиатрическом стационаре общего типа», — передает издание.
Отмечается, что выездное заседание по делу Петровой было проведено в психиатрической больнице им. И.И. Скворцова-Степанова в закрытом формате.

До этого сообщалось, что глава ГУР Украины Буданов обвиняется в совершении 104 терактов в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заседание
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СК: В Омской области вынесли приговор женщине, истязавшей трёх опекаемых детей
25 декабря 2023, 13:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительнице Омской области, которая истязала трёх опекаемых детей, вынесли приговор, об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.
Установлено, что с 2020 года по сентябрь 2022 года 57-летняя жительница Омской области регулярно истязала, избивала и оскорбляла троих детей, которые находились у неё под опекой. О происходящем стало известно, когда одна из девочек, которая находилась на попечении у подсудимой, прибежала в банк и попросила о помощи.

Женщину признали виновной в «истязании, совершенном в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в материальной, иной зависимости от виновного», а также в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей».

Отмечается, что несовершеннолетних передали в реабилитационный центр. Свою вину женщина полностью признала.

В результате, суд вынес омичке приговор в виде 3,7 лет лишения свободы условно. Суд также постановил, что женщина обязана выплатить по 150 тысяч рублей на каждого из детей, которым она причинила моральный вред.

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#суд
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#опека
#избиение
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«Перепродавал ради наркотиков»: В Новосибирске задержали серийного вора шоколадных яиц
В Новосибирске мужчина украл почти сотню шоколадных яиц ради покупки наркотиков
25 декабря 2023, 13:37

Фото: istock / Kondor8

В Новосибирске мужчина украл из магазина в Калининском районе примерно 100 шоколадных яиц, чтобы продать их и купить наркотики. Об этом информирует телеграм-канал Mash Siberia.

По данным издания, работники магазина давно вычислили шоколадного вора, но сами поймать его не могли. В один из дней мужчина схватил коробку конфет на кассе и побежал к выходу. Охранник побежал за ним вместе с группой быстрого реагирования «Гвардия».

При себе у вора обнаружили 44 шоколадных яйца.

До этого стало известно, что в Саратове друг арестанта с мефедроном в носках принес в спецприемник шаурму с каннабисом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также сообщалось, что на школьницу, ранее задержанную за убийство пенсионерки, завели дело о краже.

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#магазин
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Новый президент Аргентины с битой в руках поздравил сограждан с Рождеством
Милей с битой в руках поздравил аргентинцев и пожелал не стать коммунистами
25 декабря 2023, 13:19

Фото: istock / HStocks

Президент Аргентины Хавьер Милей на странице в социальной сети X опубликовал фото с битой и рождественским поздравлением. Он пожелал аргентинцам не стать коммунистами.

«Счастливых праздников и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал президент.
Комментаторы сравнили главу государства с героем из фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», и попросили обнять его «сумасшедшую собаку».

Хавьер Милей принял присягу и вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Новый глава государства планирует сильно трансформировать экономическую и социальную сферу страны. Сейчас государство находится в затяжном экономическом кризисе, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения перестали расти, а уровень бедности оценивается в более чем 40%.

До этого Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аргентина
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Мужчина получил 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве 34-летней давности
Мужчине дали 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве в 1989 году
25 декабря 2023, 13:12

Фото: iStock/Elena Horrmann

Преображенский районный суд столицы приговорил 57-летнего мужчину, который убил в Москве двух девушек из Эстонии еще в 1989 году к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Согласно материалам дела, в марте 1989 года в лесу Лосиного острова были найдены тела двух 17-летних девушек. Тогда следствие установило, что они приехали в российскую столицу 29 марта и почти сразу были убиты. Тогда установить личности убийц не удалось. Однако спустя почти 35 лет в рамках дополнительного расследования на одежде убитых были обнаружены ДНК двух мужчин. Так удалось выйти на одного из предполагаемых убийц. Им оказался уже ранее судимый Дмитрий Захаров.

Подозреваемый на допросе рассказал, что он и его двое друзей познакомились с Эдой Эйкл и Кристой Сарап около гостиницы. Они предложили им продолжить знакомство в ресторане. Вечером компания оказалась на Лосиноостровской улице. Тогда, по словам Захарова, девушки сами начали к ним проявлять интерес, а после начали кричать об изнасиловании. Тогда мужчина вышел из машины и задушил одну из них

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

При этом двое других фигурантов дела избежали наказания, так как оба уже умерли.

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