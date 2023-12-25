Закопавшая в сугроб новорожденного женщина захотела забрать его домой

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Жительница поселка Свободный Свердловской области, которая закопала новорожденного в сугроб, призналась, что делала это спонтанно. Об этом сообщает E1.ru.
«Я не знаю, что произошло в тот момент, сама себе ничего объяснить не могу. Я никому не говорила про беременность», — призналась девушка.Она заявила, что не хотела причинить вред ребенку. После родов она собиралась написать отказ от малыша. Она рассказала, как в день родов сообщила мужу, что поедет в больницу. Покинув квартиру, она поехала на дачу, где родила в бане. Ребенка случайно заметил родственник женщины, который в тот день незапланированно оказался на даче. Сейчас мальчик находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что малышка была тепло одета и осторожно завернута в пеленку без помех для дыхания.
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