В съёмной квартире Подмосковья задержали кладмена с 10 кг «соли»

17 декабря 2025, 19:11

В Подмосковье полиция задержала наркокурьера с 10 кг вещества

Фото: Istock/Oleksii Kononenko

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнего жителя Саратовской области. Его подозревают в сбыте наркотиков. Оперативники провели задержание в съёмной квартире в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщает МВД по региону.