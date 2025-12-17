В съёмной квартире Подмосковья задержали кладмена с 10 кг «соли»
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнего жителя Саратовской области. Его подозревают в сбыте наркотиков. Оперативники провели задержание в съёмной квартире в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщает МВД по региону.
При обыске правоохранители изъяли 10 запаянных пакетов с кристаллическим веществом общим весом около 10 килограмм. В одной из упаковок массой около килограмма находилось наркотическое средство α-PVP.
По словам задержанного, он нашёл предложение о подработке наркокурьером в одном из мессенджеров. Установлено, что мужчина находился в регионе по заданию нанимателя от теневого онлайн-наркомаркета.
Курьер получал оптовые партии запрещённого вещества, чтобы в дальнейшем реализовывать их через тайники-закладки. Местоположение этих тайников ему указывал куратор. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: