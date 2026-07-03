Теракт на железной дороге предотвратили в российском городе
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Пятигорске, который готовил выходец из Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ведомства.
Мужчина является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По указанию куратора из Сирии он должен был поджечь объект в Ставропольском крае с использованием самодельного устройства. Злоумышленник заранее заснял намеченную цель и купил компоненты для изготовления бутылок с зажигательной смесью.
Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого своевременно выявили и задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации. После совершения теракта фигурант планировал скрыться в Сирии и вступить в ряды террористов.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые собирали и передавали украинским спецслужбам информацию о движении поездов по Крымскому мосту.
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