Теракт на железной дороге предотвратили в российском городе

03 июля 2026, 10:41

ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Пятигорске

Фото: iStock/Perytskyy

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Пятигорске, который готовил выходец из Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ведомства.