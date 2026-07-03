Петербуржец ударил мужчину молотком по голове из-за конфликта на прогулке

03 июля 2026, 11:16

Житель Петербурга ударил человека молотком на прогулке с собаками

Фото: istockphoto/blinow61

В Петербурге случился конфликт на прогулке с собаками, двое владельцев не поделили территорию для выгула питомцев. Словесная перепалка между мужчинами быстро переросла в потасовку. В ходе драки 40-летний заместитель директора одной из городских компаний несколько раз ударил оппонента молотком по голове, сообщили в оперативных службах.