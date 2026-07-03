Петербуржец ударил мужчину молотком по голове из-за конфликта на прогулке
В Петербурге случился конфликт на прогулке с собаками, двое владельцев не поделили территорию для выгула питомцев. Словесная перепалка между мужчинами быстро переросла в потасовку. В ходе драки 40-летний заместитель директора одной из городских компаний несколько раз ударил оппонента молотком по голове, сообщили в оперативных службах.
Пострадавшего с черепно-мозговой травмой экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Нападавшего задержали сотрудники полиции на месте происшествия.
В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства конфликта уточняются.
Ранее теракт на железной дороге предотвратили в российском городе. Подробности в нашем материале.
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