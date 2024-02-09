В Таиланде арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом

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Полиция Таиланда арестовала россиянина, разыскиваемого Центральным национальным бюро Интерпола РФ, об этом пишет Bangkok Post.
Как сообщили в газете, 33-летнего Михаила Толоконникова арестовали в провинции Чонбури курортного города Паттайя.
В базе Интерпола у россиянина была указана red notice (красная карточка). Она предполагает немедленный арест и депортацию в Россию разыскиваемого гражданина. Также известно, что эта отметка означает, что в своей стране человек привлекался к ответственности по статьям о незаконном обороте наркотиков.
Толоконникова задержали 7 февраля. Выяснилось, что он нелегально проживал на территории Таиланда минувшие 10 лет. В настоящий момент он находится в отделении полиции Паттайя.
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В базе Интерпола у россиянина была указана red notice (красная карточка). Она предполагает немедленный арест и депортацию в Россию разыскиваемого гражданина. Также известно, что эта отметка означает, что в своей стране человек привлекался к ответственности по статьям о незаконном обороте наркотиков.
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Евгения Парфентьева