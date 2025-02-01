В Таиланде автобус с российскими туристами рухнул с дороги в обрыв

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В Таиланде туристический автобус, в котором были россияне, слетел с горной трассы. Авария произошла в Пхукете, на перевале Карон – Патонг.
Туристы возвращались с экскурсии по горной дороге (так называемый «серпантин»). Местный водитель автобуса не справился с управлением, сообщает телеграм-канал SHOT. Машину резко повело в сторону, после чего автобус слетел с трассы и, пролетев 15 метров, повис на крутом склоне, задержанный камнями и деревьями.
Такое положение транспортного средства затруднило спасательные работы. Специалисты экстренных служб эвакуируют пассажиров по склону горы при помощи верёвок и карабинов. ПО предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе двое детей.
Как сообщили сотрудники генерального консульства РФ в городе Пхукет, в числе туристов находились двое россиян. Состояние обоих не вызывает опасений, оба отказались от госпитализации, добавили российские дипломаты.
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Такое положение транспортного средства затруднило спасательные работы. Специалисты экстренных служб эвакуируют пассажиров по склону горы при помощи верёвок и карабинов. ПО предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе двое детей.
Как сообщили сотрудники генерального консульства РФ в городе Пхукет, в числе туристов находились двое россиян. Состояние обоих не вызывает опасений, оба отказались от госпитализации, добавили российские дипломаты.
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Александр Бойцов