В Таиланде более ста человек погибли в ДТП в первые дни новогодних праздников
Более 100 человек, включая одного россиянина, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни новогодних праздников. Об этом сообщает центр безопасности дорожного движения страны.
По информации ведомства, главными факторами, способствующими автомобильным авариям, являются управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и превышение скоростного режима.
Как сообщает тайская газета Khaosod, ссылаясь на данные местной полиции, 1 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух граждан России на мотоцикле. В результате аварии один из них погиб, а второй, получивший лёгкие травмы, доставлен в медицинское учреждение.
Таиландские власти инициировали кампанию под названием «Семь опасных дней», которая будет проводиться с 30 декабря 2025 года по 5 января 2026 года. Основной задачей этой кампании является снижение количества дорожных инцидентов в период новогодних праздников.
Читайте также: